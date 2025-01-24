竹縣哪些服務春節不打烊 縣府提供懶人包

新竹縣政府環保局整理各鄉鎮市垃圾清運狀況。（竹縣府提供）

2025/01/24 09:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節假期即將到來，新竹縣有許多機構單位在過年期間（1月27日至2月2日）仍維持服務不打烊，縣府彙整各單位資訊，並製作圖卡懶人包，涵蓋垃圾清運、國民運動中心營運時間、寵物寄宿、動物醫院營業時間、農民市場營業時間、休閒農業區營業時間等，歡迎民眾多加利用。

縣府環保局表示，各鄉鎮市垃圾清運狀況如下：

請繼續往下閱讀...

1月27日除五峰鄉前山地區停收，其他鄉鎮市皆維持清運。1月28日（除夕）當天除峨眉鄉、五峰鄉前山地區停收以外，其他鄉鎮市皆維持清運。

1月29日至31日（初一至初三）各鄉鎮市皆為停收狀態。2月1日（初四）橫山鄉有加班清運，其他鄉鎮市為停收狀態。2月2日（初五）竹東鎮、關西鎮、湖口鄉、橫山鄉、北埔鄉及峨眉鄉恢復正常清運作業，其他地區仍為停收狀態。

環保局提醒，回收廚餘時請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內，切不可混入一般垃圾，以減少垃圾量並維持環境衛生。民眾若有使用瓦斯罐、髮膠罐、殺蟲劑等高壓氣瓶，應先確認已經使用完畢，並分類垃圾資源後，獨立打包、標示「內有高壓瓶」警語後，交付正確回收管道，確實做到「完、包、警、收」4步驟，避免垃圾壓縮作業時發生爆炸，造成清潔人員受傷。

農業處表示，休閒農業區部分，峨眉鄉十二寮休閒農業區、橫山鄉大山背休閒農業區及尖石鄉那羅灣休閒農業區均正常營業。竹北市水月休閒農業區1月27日至2月2日（小年夜至初五）休息，藍鯨魚寮仍有營業；新埔照門休閒農業區1月28日（除夕）休息，其他日正常營業；新埔鎮大墩山休閒農業區1月27日至1月28日（小年夜至除夕）休息，其他日正常營業；五峰鄉和平部落休閒農業區1月27日至1月31日（小年夜至初三）休息，其他日正常營業。

農民市場營業時間，竹北市農會六家分部農民直銷站、峨眉鄉農會農村社區小舖、新竹縣農會農民直銷站、新埔鎮農會田新分部農民直銷站過年期間停止營業。竹北市農會農民直銷站1月28日至1月31日（除夕至初三）調整營業時間為上午8時至下午5時，其他日正常營業；北埔鄉農會農民直銷站1月28日（除夕）僅營業至中午，1月29日至2月1日（除夕至初四）調整營業時間為上午8時至下午5時，其他日正常營業。

新埔鎮農會農民直銷站（產業交流中心）、關西鎮農會新農民市場1月28日及1月29日（除夕、初一）休息，其他日正常營業；芎林鄉農會農民直銷站上山店、富林店除夕僅營業至中午12時30分，1月29日及1月30日（初一、初二）休息，其他日正常營業。

寶山鄉農會農民直銷站1月28日至2月1日（除夕至初四）休息，其他日正常營業；竹東地區農會農民直銷站1月27日至1月31日（小年夜至初三）休息，其他日正常營業；湖口鄉農會農民直銷站1月25日至1月28日（除夕）休息，其他日正常營業；新豐鄉農會農民直銷站1月26日至2月2日（初五）休息，其他日正常營業。另外，峨眉鄉農會過年期間於富興小學校内舉辦峨眉桶柑節年貨市集。

教育局表示，國民運動中心及縣游泳館營運時間，1月28日及1月29日（除夕、初一）停館；1月30日至2月2日（初二至初五）營業時間調整為上午8時至下午4時；2月3日（初六）起恢復正常營運時間。

新竹縣政府環保局整理各鄉鎮市垃圾清運狀況。（竹縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法