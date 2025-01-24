走春遊大溪！先查人潮避塞車 初二起可搭免費接駁車

走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

2025/01/24 08:16

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節9天連假明（25）日開始，桃園市府交通局預期大溪地區將有大量旅遊、走春車輛與人潮，針對大溪易壅塞地點規劃多項管制措施及動線建議，呼籲市民走春大溪前，可先查詢周邊景點人潮及交通等資訊，避開壅塞時段及熱點，減少塞車及停車不便。

因應春節連續假期各大春遊景點主要道路、交流道周邊湧現龐大交通量，交通局提醒民眾春節至大溪地區觀光，行程安排可上午先至老城區及山豬湖地區觀光，下午再到周邊景點，避開易壅塞時段。

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行車動線部分建議南下前往大溪遊客可於國道3號下三鶯50A匝道透過新北市尖山路前往中庄左岸停車場停放；北上車輛建議下國道3號73公里高原交流道接台4線停放橋頭停車場，再透過步行至山豬湖或大溪老城區遊憩。

另外，30日大年初二開始可搭乘免費接駁車（班距約20分鐘）往來中庄、橋頭2處停車場，避免因尋找停車位不易而塞在台3線、台4線及武嶺橋等路段，另呼籲民眾離場時可改道大八捷徑（左岸水防道路連接大鶯路、瑞仁路）或於晚餐過後再離場，除充分體驗大溪人文風情及享用美食外，也能避開易壅塞時段。

交通局長張新福、市警局交通大隊長李維振也呼籲春節連假人車多，出門前務必做好遊程規劃再出門，欲了解即時交通路況或景點人潮情形，可以利用桃園交通資訊網、桃園觀光導覽網及「桃園輕鬆GO」APP，查詢車況、景點人潮情形，並適時行駛替代道路，出門前可以參考桃園觀光導覽網的人潮警示燈號，免去塞車及尋找車位之不便。

走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

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