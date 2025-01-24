為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    走春遊大溪！先查人潮避塞車 初二起可搭免費接駁車

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    2025/01/24 08:16

    〔記者李容萍／桃園報導〕今年春節9天連假明（25）日開始，桃園市府交通局預期大溪地區將有大量旅遊、走春車輛與人潮，針對大溪易壅塞地點規劃多項管制措施及動線建議，呼籲市民走春大溪前，可先查詢周邊景點人潮及交通等資訊，避開壅塞時段及熱點，減少塞車及停車不便。

    因應春節連續假期各大春遊景點主要道路、交流道周邊湧現龐大交通量，交通局提醒民眾春節至大溪地區觀光，行程安排可上午先至老城區及山豬湖地區觀光，下午再到周邊景點，避開易壅塞時段。

    行車動線部分建議南下前往大溪遊客可於國道3號下三鶯50A匝道透過新北市尖山路前往中庄左岸停車場停放；北上車輛建議下國道3號73公里高原交流道接台4線停放橋頭停車場，再透過步行至山豬湖或大溪老城區遊憩。

    另外，30日大年初二開始可搭乘免費接駁車（班距約20分鐘）往來中庄、橋頭2處停車場，避免因尋找停車位不易而塞在台3線、台4線及武嶺橋等路段，另呼籲民眾離場時可改道大八捷徑（左岸水防道路連接大鶯路、瑞仁路）或於晚餐過後再離場，除充分體驗大溪人文風情及享用美食外，也能避開易壅塞時段。

    交通局長張新福、市警局交通大隊長李維振也呼籲春節連假人車多，出門前務必做好遊程規劃再出門，欲了解即時交通路況或景點人潮情形，可以利用桃園交通資訊網、桃園觀光導覽網及「桃園輕鬆GO」APP，查詢車況、景點人潮情形，並適時行駛替代道路，出門前可以參考桃園觀光導覽網的人潮警示燈號，免去塞車及尋找車位之不便。

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    走春遊大溪，桃園市政府交通局規劃交通懶人包供市民參考。（桃市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播