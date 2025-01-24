週末北東水氣多！小年夜寒流來襲「非常寒冷」

今天東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，各地夜晚清晨低溫普遍13至18度，稍有涼意。迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南的山區亦有零星短暫雨。（資料照）

2025/01/24 07:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（24日）東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，夜晚清晨各地低溫普遍在13至18度，週六、週日白天東北季風影響，水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生機率，下週一（小年夜）至下週三（大年初一）清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。

今北台灣及花東地區白天高溫約20至22度，中南部25至26度，澎湖整天16到19度，金門14到19度，馬祖12到16度；天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南的山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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沿海天氣方面，北部地區及清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有較強陣風，海邊活動請留意安全。

氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。今天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。下週日至下週一海拔3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來天氣方面，週六、週日白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲，週日晚起寒流南下，各地氣溫下降。

下週一（小年夜）至下週三（大年初一）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大。其中下週一仍有些水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下週二、三環境明顯轉乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

下週四（初二）受輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下週五（大年初三）各地早晚天氣較涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

下週六（大年初四）鋒面通過，天氣轉不穩定，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下下週日（大年初五）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 14 ~ 23 17 ~ 24 16 ~ 22

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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