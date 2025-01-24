高鐵為何要南延？ 鐵道局長楊正君：環島「四個90分鐘一日生活圈」

鐵道局局長楊正君接受本報專訪，指出高鐵南延是完成環島「4個90分鐘一日生活圈」的一環。（記者陳品妤攝）

2025/01/24 10:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕為什麼高鐵要往南延伸屏東？鐵道局局長楊正君表示，政府有願景，除了南延屏東這延伸的路線，再加上花東鐵路完全雙軌化後，能讓軌道運輸在「台灣西部走廊90分鐘」，拓展到全台灣「4個90分鐘」，讓環島有四個一日生活圈。

楊正君接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，台灣高鐵從2007年通車到現在18年了，要思考說高鐵是否要再做延伸，目前已經在改善花東鐵路的全面雙軌化，未來要能做到西部走廊的90分鐘，擴展到4個90分鐘，整個台灣環島變成4個90分鐘，也就是台北到花蓮90分鐘、花蓮到台東90分鐘、台東到左營90分鐘、左營到台北90分鐘，而南延案是「台東到左營」的前哨戰。

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楊正君指出，目前台灣的環島鐵路網，南迴跟北迴都必須從西部轉到東部，傳統鐵路的路線規格相對比較低，因為它的速度比較低，轉彎半徑帶了很多的小曲線半徑，在南迴跟北迴從西轉到東的過程當中行車時間相對比較長，路線的韌性相對較弱，比較容易受到天然災害，或者是因為路線的容量等等的限制，所以並不是一個非常適合長遠發展的、有韌性的軌道系統，所以南迴跟北迴這兩段，其實是我們要打開4個90分鐘，非常重要的一個軌道建設。

為什麼90分鐘這個數字、這個時間這麼重要？楊正君表示，90分鐘講「一日生活圈」非常重要的一個指標，因為你的單趟旅程是90分鐘時，來回等於三個小時，「你一天的行程裡還有半天以上的時間可以完成會議，或者是洽公、訪談，或者是參加一個活動」。

楊正君說，90分鐘是一個重要的指標，也是當年推動高鐵建設、一開始提這個計畫的時候，就已經提出來這個概念，就是西部走廊一日生活圈。

高鐵南延案採「高雄案」，除了建設金額較高之外，建設期間對沿線高雄市區居民可能造成不便最被詬病；楊正君表示，這次會採大量「潛盾工法」，評估就市區道路的影響，大概只剩下3條主要的幹道包括站東路、站西路然後復興路，原本大家所最關切的，也就是站區裡面核心區的中華路跟民族路，經過現在細部的評估，有非常高的機會不受到影響。

楊正君指出，按照規劃作業，計畫要動工執行之前必須要完成綜合規劃跟環境影響評估，目前訂定的時間是2026年上半年完成綜合規劃，2027年底完成環境影響的二階段評估，預計在2028年上半年整個計畫報行政院核定之後，就進入動工執行，並在十一年完工。

外界關心高鐵南延案有無因立法院亂刪預算案而被影響，楊正君補充，高鐵延伸案經費編列在前瞻計畫裡而不受影響，但鐵道局的事務費和餐旅費刪減，也影響人員出差到地方溝通協調事務，整體來說也受到部分影響。

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