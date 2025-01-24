逼問有沒有給學生吃點心！台南公幼爆職場霸凌 園長記過調離職務

台南某公幼傳出職場霸凌案，園長逼問老師，但對老師被特生攻擊未關心。（投訴民眾提供）

2025/01/24 00:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市某公立幼兒園園長因特殊學生的輔導管教問題，甚至質問老師有沒有給學生吃點心，讓老師承受巨大壓力，心生畏懼到要上身心科看診服藥。案經陳情，台南市教育局調查認定霸凌成立，園長除了要寫5000字心得報告，也被調整到別處職務。

園長說，特殊生有哭鬧、攻擊行為，需要老師辛苦耐心安撫與輔導，因為家長反映照顧問題，才關心了解，以免被家長誤解園方與老師管教不當，可能跟老師溝通過程中，認知上有所落差。

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教育局指出，接獲職場霸凌申訴後，已依台南市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項受理，組成調查小組訪談相關人員及蒐集證據，調查結果認定職場霸凌成立。

教育局強調，職場霸凌事件零容忍，調查過程力求勿枉勿縱，本案除要求園長應自費參加「職場人際關係研習」，撰寫5000字心得報告，針對其霸凌行爲已核予記過處分，後續也調整園長職務，要求幼兒園內辦理正向管理、溝通對話等研習，以維持和諧的職場環境。

教育局也說，將請督學協助視導，同時也啟動員工諮商輔導機制，提供專業心理諮商服務，持續關懷當事人的後續情緒及工作狀況，避免因事件造成心理負擔或職場適應問題。

投訴民眾說，園長用誤導方式逼問A師，B師有幾次不給特生吃點心？A師表示沒有不給點心吃，但是園長卻一直說她知道的並不是沒有，在迫不得已情況下，A師隨意說了3次，但是園長說知道的不止3次，又強調同班，如果知情不報會有責任，因為心裡害怕，A師只好說4、5次，最後園長還是將「不當管理」做了校安通報，還要A師寫檢討報告，為何讓園長誤判情勢，說明自己做錯的地方。

投訴民眾指出，其實校安通報內容並不是A師本意，特生不定時哭鬧大聲尖叫，曾丟剪刀攻擊，抓傷老師，老師被特生攻擊受傷有告訴園長，但是園長並沒有關心老師受傷情形，反而拿不當管教的事約談，讓A師壓力巨大，情緒崩潰爆哭，連日無法入眠須就診服藥。甚至A師下課自費進修且有報備，但有次園長以「是妳們班的事情比較重要，還是妳上課比較重要？」理由強迫一定要出席家長說明會，雖然會補時數，但是勞工無法參加會議，不想要補休時數，違法嗎？

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