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    腳踏車過斑馬線要用牽的！北市去年違規取締暴增127％

    騎腳踏車經過有劃設自行車穿越道（右側）的路口，可直接通過無須下車牽行。（記者林承鴻攝）

    騎腳踏車經過有劃設自行車穿越道（右側）的路口，可直接通過無須下車牽行。（記者林承鴻攝）

    2025/01/23 23:59

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市警察局統計，去年取締自行車闖紅燈違反號誌指示行駛達1154件，較前年508件暴增646件，增加127.2%，台北市長蔣萬安去年也被抓包違規騎上斑馬線，挨罰800元。警察局提醒，過馬路時「騎在哪裡就看哪個燈號，動線才會一致」，若騎慢車道就看紅綠燈，騎人行道就看小綠人；有自行車穿越道可以直接騎過去，若只有斑馬線就要下車牽行。

    腳踏自行車屬於慢車，《道路交通管理處罰條例》第73、74條詳列多項慢車違規行為，例如闖紅燈、逆向行駛、在人行道沒有讓行人優先通行、邊騎車邊用手機等，若被取締開單可處300元以上1200元以下罰鍰。

    台北市交通局提醒，YouBike和一般腳踏車都是慢車，在車道上騎乘要在外側車道並靠右行駛；若在人行道上騎車，只能在有自行車道標線或設有人車共道標誌的人行道行駛，且在人行道上應禮讓行人，不可按鈴驅趕。穿越路口時，觀察前方及左右側，擺頭確認後方來車再通過路口。

    台北市警察局交通警察大隊表示，自行車雖然有雙重路權，可以騎在人行道或車道上，但相對汽機車和行人，自行車的路權比較弱勢，交通設施規劃上也比較不完善，警方主要就闖紅燈、行駛快車道等影響交通狀況較劇違規行為加強取締。若因特殊狀況無法行駛自行車穿越道，警方不會開罰。

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