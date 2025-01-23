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    全國最早！ 高雄五甲關帝廟開出「中平」國運籤

    高雄五甲關帝廟開出「中平」國運籤。（記者陳文嬋攝）

    高雄五甲關帝廟開出「中平」國運籤。（記者陳文嬋攝）

    2025/01/23 23:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最早國運籤出爐！農曆春節將至，高雄市五甲關帝廟搶先開出「中平」國運籤，新的一年變化多，國運會有風波，神明更罕見提及詐騙問題，提醒政府留意天災外，應重視打詐及民生問題，春夏平平、秋冬益利，五穀豐收比前一年更好。

    鳳山區五甲關帝廟是全國唯一神明降臨透過筆生寫成籤詩，由關聖帝君開出國運籤「乙勤工賈樂無邊，巳穀豐收物勝前，年轉四時存正理，千祥雲集善為先」，屬於「中平」國運籤，上半年運勢平平，下半年有利。

    廟方表示，百姓要勤快打拚，才會有好收穫，新的一年五穀豐收，比前一年更好；新的一年有很多變化，國運會有風波，應教化人心，存正理、走正道、行善為先，對國家體制比較好，不要爭權奪利，自會否極泰來，國家政局才會穩定。

    另農曆二月籤詩「花前月下亦春風，人心不古理和同，古道今來綱常正，化育民生出迷濛」，凸顯物價飆漲百姓難過，政府應穩定物價，重視民生問題；農曆三月籤詩「桐樹青翠有甘霖」，顯示新的一年不缺水；農曆四月籤詩「海運齊奔萬國揚」，點出新的一年海運佳。

    此外，觀音菩薩開出期籤「觀塵乙巳變化多，音示人心造干戈，菩提大願渡世子，薩斷是非醒南柯」，神諭新的一年是變化之年，呈祥暗藏凶，應留意三災八難，世人共業於塵，承擔共榮共沉。

    尤其關聖帝君點出「人心不古理和同」，觀音菩薩進一步明示「人心造干戈，水火相煎不相容」，提醒每人皆對世塵盡己之力，以挽轉頹世，若人心只存自私自利、見利為惡，在貪婪怨恨中繼續人心沉淪，人性不明是非，世間難有太平，社稷難以安定。

    觀音菩薩更點明為人在世不可作惡，盜、詐、殺、淫擾亂世塵，罕見提及詐騙問題，因果成熟必遭反噬，勸世多變之年，唯有人心能止惡，才能免於歷劫。

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