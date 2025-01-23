桃園各廟宇走春全攻略！錢母、發財金、套幣大放送 還有轎車摸彩

桃園護國宮推出蛇來運轉限量撲滿。（記者李容萍攝）

2025/01/23 23:54

〔記者李容萍／桃園報導〕「有拜有保庇」！是國人傳統習俗，迎接嶄新的蛇年，到寺廟上香祈福沾沾神氣，是許多家庭必定安排的行程。桃園市轄寺廟去年底陸續開放民眾安太歲、點光明燈、補春運，也推出各項新春活動拉抬人氣，於大年初一限量送出象徵錢滾錢的發財金、「錢母」紅包、佛祖福袋、套幣等「回饋」信眾。

中壢仁海宮今年適逢歡慶建宮200週年，印製內有200元現鈔發財金祝信眾發大財，除邀市長張善政於初一上午九點現場發送福袋、發財金，初二傍晚賴清德總統將蒞廟參香和發送發財金；25日起至大年初九另有過七星平安橋活動，讓信眾手持紙人過橋、消災解厄。

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中壢慈惠堂安排點燈滿300元可參加摸彩，獎品有100台除濕機，並推出蛇年限量套幣100組，在初一上午8點發送；桃園慈護宮即日起至2月28日推出新春摸彩抽百萬汽車活動回饋信眾，凡點燈、補春運緣金1000元以上贈送摸彩券；桃園景福宮即日起至5月3日辦理新春點燈摸彩，特別獎是聖王公金牌和iPad wifi64G等獎品。

桃園護國宮初一至初五舉辦公益慈善太子遊樂園，有旋轉木馬、旋轉賽車、熱氣球、小火車、釣魚趣、大型氣墊屋與障礙賽，還有好看好拍櫻花樹，全場免費 ，初一上午9點恭請太子爺公降駕發福慧紅包，廟方今年也設計蛇來運轉限量撲滿，初一當天有機會以880元把它帶回家。

桃園明聖道院（恩主公廟）循例在初一至十五安排「過甘蔗門」、「摸春牛」、「過七星橋」等民俗活動持續至元宵節，其中，摸春牛因觸摸部位不同，像「摸牛嘴，大富貴」、「摸牛頭，子孫會出頭」、「摸牛角，事業穩當當」等，歷年活動登場時，大人、小孩總是邊念邊笑，十分有趣。

主祀武財神玄壇元帥的蘆竹區南崁五福宮，避免信眾推擠爭搶頭香，循例於初一子時開廟門，一起安頭香，讓人人都有頭香可插，並發送8萬8000個鑲有一元硬幣「錢母」紅包，可放皮夾、保險箱當錢母；龜山區壽山巖觀音寺大年初一至初三發送誦經過爐的觀世音菩薩加持福袋4萬5000個。

大溪普濟堂．大溪仁和宮除夕晚間12點發放紅包；新屋區福興宮初一上午提供福食，初一、初三安排躦神轎祈福活動；平鎮褒忠祠初一邀請義民社區千歲團的長輩打非洲鼓表演，另做客家方口獅，邀請民眾體驗，一同慶賀新年。

中壢仁海宮印製內有200元現鈔發財金，要祝信眾發大財。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮25日起至大年初九安排過七星平安橋活動，讓信眾手持紙人過橋、消災解厄。（記者李容萍攝）

桃園明聖道院循例在初一至十五安排「摸春牛」等民俗活動。（記者李容萍攝）

桃園慈護宮推出新春摸彩抽百萬汽車活動回饋信眾。（記者李容萍攝）

中壢慈惠堂安排點燈滿300元可參加摸彩，獎品有100台除濕機。（記者李容萍攝）

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