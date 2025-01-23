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    尷尬了！竹東林業宿舍群登錄聚落建築群 東林好室社宅文資審查沒過

    新竹縣文化資產審議會上月開會決議，同意將包含688地號（如圖）的「竹東林業宿舍群」登錄為聚落建築群， 且不同意國家住都中心的「東林好室」社宅統包工程案通過審查。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣文化資產審議會上月開會決議，同意將包含688地號（如圖）的「竹東林業宿舍群」登錄為聚落建築群， 且不同意國家住都中心的「東林好室」社宅統包工程案通過審查。（記者廖雪茹攝）

    2025/01/23 23:23

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部委託國家住宅及都市更新中心規劃在新竹縣竹東鎮仁愛段688地號的「東林好室」社會住宅案，新建統包工程2023年10月決標，正式進入規劃設計及施工；不過，新竹縣文化資產審議會開會決議，同意將包含688地號的「竹東林業宿舍群」登錄為聚落建築群，且不同意「東林好室」社宅統包工程案通過審查。這個決議讓竹東社宅案陷入尷尬處境。

    對此，國家住都中心說，本案在基本設計審查會議後提送文化資產審查。為友善歷史建築群軸線，設計上取消店舖，讓出開放空間供通行，2樓設計為景觀平台，以便瞭望歷史建築群。後續需待文化資產審查通過後，才能辦理建築執照申請作業。

    在文化資產審議會議不同意後，為配合文化資產保護需求，國家住都中心正研商因應方案中。

    「竹東林業宿舍群」爭取登錄聚落建築群，經由林業署新竹分署提報及客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中申請，新竹縣文化局辦理公聽會，文資審議會去年12月17日開會，決議近日公告，同意登錄聚落建築群，範圍包括植松材木竹東出張所（林業展示館）、東林路148巷宿舍群南側和北側、長安路53巷宿舍群。

    鄧毅中說，聚落建築群是以風貌保存為主，再利用的彈性很大，如果社宅規劃方案夠好，社宅成為聚落建築群的一部分，可以成為全國最優質的社宅之一。但是「東林好室」社宅擬蓋11層樓高的大樓，不但突兀，且未融入周邊環境。

    「東林好室」社宅案新建統包工程2023年10月31日以總經費5億9900萬元決標，正式進入規劃設計及施工，預計2028年完工，提供90戶社宅。社宅基地仁愛段688地號位於竹東核心地帶，鄰近台鐵竹東火車站、竹東鎮公所等行政機關、竹東市場及學校，交通便捷，生活機能便利。

    此外，該審議會也決議橫山警分局長宿舍維持歷史建築的文資身分。竹東南方水泥株式會社社宅區「招待所」、「俱樂部」、「日式宿舍」，北埔開基義友塚，湖口戴家瓦窯，以及湖口車站日式宿舍建築群等4案持續列冊追蹤。

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