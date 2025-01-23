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    超萌茄芷袋紅包在屏東 周春米市場拜年民眾爭相索取收藏

    屏東縣長周春米到市場發小紅包，受到鄉親熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米到市場發小紅包，受到鄉親熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/23 22:40

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕「小米縣長，茄芷袋到底在哪裡？」，屏東縣長周春米近日向鄉親拜年送紅包，民眾打開紅包袋後，驚喜發現裡頭藏了一個迷你茄芷袋造型小紅包，直呼「也太可愛了！」，爭相索取收藏。

    屏縣春節期間推出的小紅包，每年造型都不同，屏東縣長周春米今年準備的是有台灣LV之稱「茄芷袋」的造型小紅包，將對摺的茄芷袋打開，中間是一元硬幣，將吊繩打開，還能綁在包包或茄芷袋上當吊飾，是別出心裁的設計。

    今天（23日）清晨天還沒亮，周春米就到屏東市和生市場、建國市場和北區市場發一元紅包，向大家拜早年，「恭賀新喜！」，周春米透過臉書表示，「這幾個市場都是我從小逛到大，遇到很多我的好厝邊，還有攤商朋友給我愛的抱抱，好窩心！」；這次屏東用最在地的台灣LV—茄芷袋造型小紅包，祝福大家新年快樂，健康、財富、好運都蛇進來！

    周春米明天（24日）上午將到內埔鄉為社區關懷據點揭牌，屆時也將發放超萌茄芷袋造型小紅包給鄉親，讓大家把好運「袋」著走。

    屏東縣政府今年推出茄芷袋造型小紅包。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今年推出茄芷袋造型小紅包。（記者羅欣貞攝）

    茄芷袋造型小紅包打開有一元硬幣及賀詞。（記者羅欣貞攝）

    茄芷袋造型小紅包打開有一元硬幣及賀詞。（記者羅欣貞攝）

    茄芷袋造型小紅包綁在茄芷袋上當吊飾超搭配。（記者羅欣貞攝）

    茄芷袋造型小紅包綁在茄芷袋上當吊飾超搭配。（記者羅欣貞攝）

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