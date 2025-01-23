板殯原址擴建？說明會再收遷建派2000份連署書

新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意分歧，民政局晚間舉行第三場說明會。（記者黃子暘攝）

2025/01/23 22:40

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意分歧，民政局舉行2場優化規劃說明會都不歡而散，今（23）日晚間舉行第3場說明會，市議員周勝考再次率領主張遷建派到場抗議，並遞交2000份「反擴建」連署書，由民政局長林耀長代表市府收下。周也預告，還有5000份連署書會送交市府。

立委張宏陸表示反對板殯原址「擴建」，板殯一旦擴建，遷建就不可能進行；台北市立第一殯儀館能拆遷到較偏僻的第二殯儀館，板殯應順勢遷建，籲市府尋找更適當的場址。

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周勝考表示，民政局講殯葬量能分散，但其他地區民意反對市府就不做，三峽區又說因為坡地無法遷建，如何分散？在地訴求「反對擴建、希望遷移」，不希望民政局將興辦計畫送城鄉發展局，把公園綠地還給民眾。

市議員黃淑君說，板殯原址改建計劃交通評估、容積率放寬、財務可行性是否問過相關局處？板殯130億元建設成本的改建方案對新北財務狀況完全不可行，否則同為上百億元建設的新北小巨蛋、板橋醫療園區就不用BOT。

市議員石一佑再次主張要市長侯友宜到市議會進行專案報告。不少民眾都認為，板殯應遷至三峽火葬場合併，也有反對原址改建民眾向市長侯友宜嗆聲「沒有下次了」。林耀長指出，板殯遷建三峽火葬場確實是好選擇，但當地是四至六級坡，開發有限制，並非市府不願遷建當地。

民政局表示，板殯會透過專家評估用地、空間規劃的合適性，民政局官網也有放置說明會簡報與資訊，歡迎大眾反映想法，市府會綜合專業分析與評估做出適當規劃，改善方案尚在廣徵民意，3場說明會不具備任何法定程序，也非環境評估與都市計畫變更程序。

新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷建他處或原址改建優化，民意分歧，民政局晚間舉行第三場說明會。（記者黃子暘攝）

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