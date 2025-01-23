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    屏東潮州、內埔春節不夜城交管5天 停車資訊看這裡！

    潮州春節假日市集停車資訊。（警方提供）

    潮州春節假日市集停車資訊。（警方提供）

    2025/01/23 21:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕春節即將到來，屏東有不少鄉鎮舉辦春節的年街市集，為迎接走春人潮，各地警方皆祭出交管措施，其中全台元老的「潮州春節假日市集」不僅，鎮最新停車場資訊，就可看到「第一立體停車場」，鎮公所強調一定會在農曆年前啟用。

    今年春節連假多達9天，屏東的夜生活可說是熱鬧可期，屏東市以南的3大人口熱區全都舉辦年街性質的春節市集，時間從除夕（1月28日）當天至初四（2月1日），由於內埔、潮州不限營業時間，只要攤商有意願，除夕當天要「守歲」營業也無妨，也被稱為「不夜城」，其中潮州如此的市集已長達60年，可說是南台灣甚至全國的元老品牌。

    潮州春節假日市集以愛國路接華興路為緯，清水南路、民生路為經，將有多達400多格攤位，警方將於清水南路及愛國路等交通節點進行交管，全面改為徒步區，並公布鎮內7個收費、1個免費的公有停車場供停車，民眾停車後即步行入會場逛年街。

    位於內埔六堆紀念公園外圍道路的「內埔年街」，近年是越來越熱鬧，今年共有超過500個攤位進駐，預估至少也將近30萬人潮，警方將在前方路口節點進行交管，內埔警方強調，公告中興路、埔興路、文山路、南華路、文昌路、文盛路、文忠路、文昌路72巷等，為行人徒步及攤販區，另在學文路、和興路上的「和禎園」，規劃年街專用大型停車場，約可停放500輛左右自小客車，聯外道路均有指示牌引導前往。

    內埔年街範圍停車資訊。（警方提供）

    內埔年街範圍停車資訊。（警方提供）

    潮州春節假日市集。（資料照，記者陳彥廷攝）

    潮州春節假日市集。（資料照，記者陳彥廷攝）

    內埔年街。（資料照，記者陳彥廷攝）

    內埔年街。（資料照，記者陳彥廷攝）

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