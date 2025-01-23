台中媽祖文化節 首場2/1大年初四新社九庄媽登場

農曆春節將至，台中媽祖文化節首場2/1大年初四在新社九庄媽登場。（市府提供）

2025/01/23 21:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，台中媽祖國際觀光文化節系列活動，首場訂2月1日大年初四在新社區新社九庄媽率先開演，由明華園星字戲劇團帶來演出，緊接著元宵節前夕2月9日在大里杙福興宮、2月11日在台中樂成宮，以及元宵節2月12日在大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮，由優質表演團隊接力登台演出，讓民眾一路熱鬧到元宵節。

文化局指出，台中媽祖國際觀光文化節自縣市合併後迄今已辦理逾15年，活動場域遍及山、海、屯及城區，系列活動首場於2月1日春節大年初四於新社九庄媽場次率先登場，緊接著元宵節前後一連5場演出，與民眾一同歡慶佳節。

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元宵節前夕2場演出分別在2月9日晚上7時大里杙福興宮場次，邀請曾四度榮獲台中市傑出演藝團隊的「金宇園掌中劇團」、日本扯鈴冠軍的舞鈴忍者-鄭湧蒼以及「銀河樂團」接力演出；2月11日台中樂成宮場次則是邀請結合街舞與官將首藝陣的「禾一文化傳承舞團」、女子國樂天團的「無双樂團」、以及帶來節慶喜氣的「媽祖御用變變變」傳統戲法。

2月12日元宵節當天晚上7時，大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮及南屯萬和宮同步開熱鬧演；大庄浩天宮場次邀請現代馬戲特技表演者-夏克，以特技三角體結合馬戲精彩表演，還有台中市傑出演藝團隊「台中木偶劇團」，以及知名爵士鼓藝人-賴小不。

南屯萬和宮場次邀請「明華園日字戲劇團」帶來精彩大戲；大甲鎮瀾宮場次將於順天路和蔣公路口舉辦，邀請「皇家兒童舞蹈團」、台中市古箏演奏街頭藝人-沐慕、雜耍藝人-「肆舞藝」、Vardan登台演出，並邀請深受年輕人喜愛的歌手-阿蘭AC、呂允及U:NUS與民眾一同High翻元宵佳節。大甲鎮瀾宮當天晚上也將舉行筊筶儀式，向媽祖請示起駕日期。

文化局指出，大甲鎮瀾宮場次更準備精美猜燈謎獎品送給參與民眾，當天民眾至服務台填寫問卷，即可兌換限量大甲媽祖小禮物，於粉絲專頁按讚留言並分享活動貼文，還有機會獲得大甲媽祖環保杯套與奶嘴。

此外，其他宮廟場次也有舉辦摸彩活動，2月9日大里杙福興宮、2月11日台中樂成宮場次，2月12日大庄浩天宮及南屯萬和宮場次晚上6時，將分別於服務台發放限量摸彩券。

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