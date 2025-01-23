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    首頁　>　生活

    水蛭寄生流浪犬鼻腔 獸醫「出這招」1分鐘化解

    尖石1隻流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，新竹縣動保所獸醫師迅速夾出。（竹縣府提供）

    尖石1隻流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，新竹縣動保所獸醫師迅速夾出。（竹縣府提供）

    2025/01/23 20:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所日前接獲民眾通報，尖石鄉有一隻流浪犬鼻子疑似遭鐵線蟲侵入，救援隊立即上山帶回流浪犬檢查，發現牠的鼻內並非鐵線蟲，而是被3隻活生生的水蛭寄生於鼻腔，導致浪浪狂打噴涕非常不適。獸醫師利用吹風機加上滴水療法，花不到1分鐘就解除浪浪的「水蛭危機」，快狠準的手法令人嘖嘖稱奇！

    新竹縣動物保護防疫所指出，上周五接獲民眾通報，尖石鄉有1隻流浪犬因鼻部被鐵線蟲侵入急需救援，經救援隊協助帶回犬隻，獸醫師陳紫晴檢查後，發現流浪犬鼻內沒有鐵線蟲，反而是遭肥大的水蛭寄生，由於水蛭碰到夾子就會迅速縮入鼻內，移除水蛭的手術非常不容易。

    為了讓水蛭有「久旱逢甘霖」的感受，而主動探出頭，增加成功夾除機會，獸醫師陳紫晴使出秘密武器「吹風機」，利用溫暖的熱風吹乾了犬隻濕潤的鼻頭，讓水蛭誤以為自己身處潮濕天堂即將變成乾旱地獄。緊接著，再滴上一點清水，模仿雨露的感覺，水蛭馬上忍不住探出頭來，露出了全身！

    此時獸醫師再靠著豐富經驗，迅速用止血鉗夾出水蛭，成功化解危機，全程花不到1分鐘就移除3隻肥大水蛭，非常有效率。

    陳紫晴說，以前為了讓狗狗體溫上升逼出水蛭，人員都要帶著狗狗出門跑好幾圈，或是讓狗狗曬一下太陽，甚至出動棉線綁水蛭，有時人、狗耗了半天的時間，還移除不了1隻水蛭，這次突發奇想利用吹風機協助，不料效果奇佳。

    陳紫晴研判，這隻流浪犬生活在山區，可能是接觸了溪水讓水蛭有機可趁，鑽入鼻腔寄生，因此要特別提醒飼主，家中毛小孩至山區或潮濕環境中遊玩，很容易遇到類似問題，定期檢查牠們的身體狀況，如有發現毛小孩一直打噴嚏或是異常流鼻血，就應該及時前往獸醫院處置。

    尖石流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，新竹縣動保所獸醫師協助將水蛭移除後，狗狗恢復活力。（竹縣府提供）

    尖石流浪犬鼻腔遭水蛭寄生，新竹縣動保所獸醫師協助將水蛭移除後，狗狗恢復活力。（竹縣府提供）

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