年前採買年貨 新北4大市場營業時間一次看

新莊第一市場批發大批新鮮蔬果，即日起至除夕正常營業。（資料照）

2025/01/23 20:31

〔記者陳奕劭／新北報導〕農曆春節前採買年貨人潮不斷，新北市泰山公有市場、新莊第一公有零售市場、汐止秀豐黄昏市場、中和區和平街黃昏市場即日起至除夕（28日）正常營業，初一至初五（1月29日至2月2日）休市，裡面有多家知名攤位，可把握時機嘗鮮。

市場處表示，泰山市場內部環境整潔，為政府評鑑全國零售市場前4名，內部有三界油飯，加意茶鵝等知名美食，1月25日至27日延長營業至晚上8點，除夕正常營業，初一至初五休市；新莊第一市場批發大批新鮮蔬果，曾獲優良市集一星認證，內部有特莉莎烘焙坊、全味香肉鬆店等名攤，1月25日至除夕正常營業，初一至初五休市。

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市場處介紹，台鐵橋下的汐止秀豐黄昏市場販售多樣化商品，曾獲優良市集四星認證，市場內有明珠海鮮、魯牛作坊、大雅哄炸雞、德記燒雞等知名美食，即日起至27日從早上9點營業至晚上7點，除夕營業至下午2點，初一至初五休市；中和區和平街黃昏市場交通便利，是當地民眾下班採買選擇，內部有鵝肉安等知名攤位，即日起至27日正常營業，除夕早上9點至下午3點有部分攤商營業，初一至初五休市。

中和區和平街黃昏市場交通便利。（資料照，記者賴筱桐攝）

台鐵橋下的汐止秀豐黄昏市場販售多樣化商品，曾獲優良市集四星認證。（記者陳奕劭攝）

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