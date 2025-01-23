春節避小人國、六福村車潮 走國3高原、龍潭交流道疏導分流

為避免春節期間交通壅塞，龍潭警分局將編排警力在交流道周邊加強交通疏導。（龍潭警分局提供）

2025/01/23 20:10

〔記者黃政嘉／桃園報導〕春節9天連假將到，桃園市龍潭警分局針對轄區易壅塞路段作交通疏導規劃，建議欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊的民眾，可利用國道3號高原交流道；前往石門山、石門水庫，可利用龍潭交流道，以達分流效果。

今年農曆春節連續假期從1月25日至2月2日，龍潭警分局依過往連假期間預估，龍潭區石門水庫、小人國及六福村等遊樂區周邊交通流量大，加上台3線中豐路鄰新竹地區各風景區的人潮，屆時易造成交通壅塞情形。

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龍潭警分局指出，由於國道3號在龍潭區有龍潭及高原等2個交流道，而高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及連結新竹縣台三線主要道路，龍潭警察分局建議民眾如欲前往小人國、六福村遊樂區旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區，而利用龍潭、高原兩交流道分流，為避免交通壅塞，警方也將編排警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞影響到平面道路交通順暢。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，「多點禮讓，行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同維護假期交通順暢與安全；欲掌握交通動態及各項管制、服務措施，可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123，或上交通部網站查詢。

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