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    台中600盒公益禮盒秒殺！背後有洋蔥：助弱勢兒少築夢

    台中市助扶關懷協會在后里成立課後服務，陪伴7到18歲的弱勢兒童、青少年。（台中市助扶關懷協會提供）

    台中市助扶關懷協會在后里成立課後服務，陪伴7到18歲的弱勢兒童、青少年。（台中市助扶關懷協會提供）

    2025/01/23 20:44

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中工策會今年推出「誕旦幸福公益禮盒」，結合十大伴手禮、金口碑獎伴手禮，600盒不到1週預購一空，所得扣除成本後捐贈給10家微型社福團體、機構，包括天主教會台中教區附設南投縣復活啟智中心、喜樂文化推廣協會、聲暉協進會等，幫助身心智障礙者，或弱勢孩童課後輔導、以及弱勢民眾用餐，溫暖過年。

    工策會總幹事黃于珊表示，這次沿台灣好行888豐后線及11台中時尚城中城線，結合十大伴手禮、金口碑獎伴手禮等業者一起推出兩款禮盒做公益，包括陳允寶泉、木匠兄妹木工房、華剛茶業、今日蜜麻花等，加上今年職棒冠軍隊伍兄弟象的聯名限量精品Logo襪，還有屋馬餐飲集團等優惠券，限量600個搶購一空，將盈餘全數捐出。

    其中台中市助扶關懷協會在后里成立課後服務，陪伴7到18歲的弱勢兒童、青少年，執行長黃仁祈表示，協會陪伴孩子已經12年，孩子很多問題來自原生家庭，他相信有人陪伴就有改變孩子的機會，感謝優質廠商給紅包支持倍伴，協會常帶孩子去旅行，這次會把經費用於此，過年後就會帶孩子去玩、去看台灣的美。

    喜樂文化推廣協會則在2007年太平區成立課後照顧班照顧弱勢小學孩子、教導功課，他們來自單親、原住民、中低收、隔代教養或新住民家庭，過去看到弱勢孩子放學後沒人照顧，甚至放暑假時去玩水溺死，雖然缺代資源仍努力撐下來照顧。

    喜樂文化推廣協會總幹事翁月惠表示，目前課照班共有60人，由於孩子有的過動、學習遲緩、或自閉，更進一步給予支持及轉介治療，把更弱勢孩子再加強學習，由於資源缺代常要自掏腰包也要撐下去，這次小紅包將提供孩子點心及老師輔導費用。

    主教會台中教區附設南投縣復活啟智中心則任於埔里，位置偏遠，照顧50多名15到65歲的心智障礙成人，已有35年歷史，提供家庭式的照顧，有日照、就服、社區照顧、家庭托顧等，也成立小作手，幫助自立，這筆小紅包將協助學員的家庭經濟津貼及生活補助費用，中心主任孫瑋嬨也期待更多人來幫忙。

    黃于珊表示，這是捐助的10家社福團體機構，規模小卻是在地救助需要幫助的的大人、小孩，包括台中市助扶關懷協會、校園之愛學生志工運動聯盟協會、聲暉協進會、天主教會台中教區附設南投縣復活啟智中心、愛鄰社區服務協會、喜樂文化推廣協會、天恩社區關懷協會、愛鄰舍關懷協會、愛無礙協會、台灣愛心待用協會。

    工策會結合陳允寶泉等十大伴手禮、金口碑獎伴手禮，推出誕旦幸福公益禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    工策會結合陳允寶泉等十大伴手禮、金口碑獎伴手禮，推出誕旦幸福公益禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    工策會結合十大伴手禮、金口碑獎伴手禮，推出誕旦幸福公益禮盒，盈餘捐贈給10家微型社福團體、機構。（記者蔡淑媛攝）

    工策會結合十大伴手禮、金口碑獎伴手禮，推出誕旦幸福公益禮盒，盈餘捐贈給10家微型社福團體、機構。（記者蔡淑媛攝）

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