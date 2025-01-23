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    探訪新北二子坪山櫻秘境 三芝賞櫻專車2月開跑

    春風輕拂，二子坪的山櫻花已悄然綻放。圖為去年櫻花照。（三芝區公所提供）

    春風輕拂，二子坪的山櫻花已悄然綻放。圖為去年櫻花照。（三芝區公所提供）

    2025/01/23 20:35

    〔記者陳奕劭／新北報導〕春風輕拂，二子坪的山櫻花已悄然綻放，為了讓民眾輕鬆走進這片夢幻的賞櫻秘境，三芝區公所特別推出「二子坪賞櫻接駁專車」，2月1日起至3月31日期間，每週六、日發車，踏上一場春日浪漫之旅。

    區公所表示，二子坪賞櫻專車將於2月1日起至3月31日，每週六、日運行，每日提供2個班次，上午9點與下午2點從三芝公車站發車，途經興華驛站，直達二子坪遊客中心；回程時間為上午11點與下午4點，接駁專車採線上預約制，民眾可搜尋LINE ID「@113miuhl」加入「三芝櫻花季LINE官方帳號」，並於每週四前完成預約，每班次限額15人，額滿為止，接駁車將根據預約人數安排合適車輛。

    三芝區長賴小萍表示，三芝市區到二子坪目前尚無大眾運輸工具，去年公所首度規劃賞櫻專車，民眾反映熱烈，吸引上百人次預約搭乘。今年公所再度推出賞櫻專車，讓更多人可以近距離欣賞櫻花的繽紛與壯麗，為賞花之旅增添更多樂趣，非常適合親子、長者與朋友結伴出遊。

    二子坪賞櫻專車將於2月1日起至3月31日，每週六、日運行。（三芝區公所提供）

    二子坪賞櫻專車將於2月1日起至3月31日，每週六、日運行。（三芝區公所提供）

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