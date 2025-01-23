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    彰化北斗交流道變「垃圾大道」 廢棄輪胎亂丟焚燒沒人管

    彰化縣北斗交流道路面廣闊，但常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎，導致環境髒亂不堪。（記者陳冠備攝）

    彰化縣北斗交流道路面廣闊，但常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎，導致環境髒亂不堪。（記者陳冠備攝）

    2025/01/23 19:53

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗交流道路面廣闊，車流量大，兩旁斜坡種有綠油油草地，但常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎等，甚至還放火燒毀，可是都不見有人管理，讓廢棄物越丟越多將近100公尺，變成一條「垃圾大道」。當地民眾認為，這裡是北斗鎮與埤頭鄉交界，根本是三不管地帶，希望政府派人來改善。

    臉書社團「我是北斗人」近日有民眾貼文，直指北斗交流道成「垃圾大道」，立即引起討論，認為政府只會拍照取締超速，根本不管髒亂，也有人認為，根本是民眾缺乏公德心所致。

    記者前往實地勘查發現，遭丟垃圾地點位在北斗交流道北上出入口處，但垃圾多集中在出口方向，研判應是民眾離開高速公路後，就將車上垃圾隨手丟棄，由於長時間無人管理，垃圾越丟越多，讓更多人有恃無恐，連廢輪胎等廢棄物都拿來丟棄。

    對此縣府工務處表示，獲報後已請廠商加派人力盡速完成清理，後續將與環保單位合作，在現場設置移動式攝影機等科技執法，加強稽查取締，藉此遏阻違規亂丟垃圾歪風；環保局表示，已協調埤頭鄉公所調撥監視設備攝錄不法行為，一經查獲將予以開罰，請民眾切勿亂丟垃圾，造成環境髒亂。

    彰化縣北斗交流道乏人管理，常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎等，導致環境髒亂不堪。（記者陳冠備攝）

    彰化縣北斗交流道乏人管理，常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，包括吃完的便當、飲料以及廢棄大輪胎等，導致環境髒亂不堪。（記者陳冠備攝）

    有民眾丟棄廢棄大輪胎，甚至放火燒毀，讓環境更髒亂，（記者陳冠備攝）

    有民眾丟棄廢棄大輪胎，甚至放火燒毀，讓環境更髒亂，（記者陳冠備攝）

    北斗交流道旁常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，可是都不見有人管理，讓廢棄物越丟越多將近100公尺，變成一條「垃圾大道」。（記者陳冠備攝）

    北斗交流道旁常有缺乏公德心民眾在此亂丟垃圾，可是都不見有人管理，讓廢棄物越丟越多將近100公尺，變成一條「垃圾大道」。（記者陳冠備攝）

    北斗交流道北上出口下方設有拍照取締超速，但民眾照樣亂丟垃圾，連廢輪胎等廢棄物都拿來丟棄。（記者陳冠備攝）

    北斗交流道北上出口下方設有拍照取締超速，但民眾照樣亂丟垃圾，連廢輪胎等廢棄物都拿來丟棄。（記者陳冠備攝）

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