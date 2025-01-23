恆春半島牛杙仔蘿蔔盛產 拔蘿蔔吃蘿蔔正是時候

恆春半島牛杙仔蘿蔔盛產。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/23 19:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島除了特產洋蔥，秋冬時節的「牛杙（音同逸）仔蘿蔔（小白玉蘿蔔）」，更是當地居民最愛的私房食材，恆春蘿蔔雖然個頭小，但落山風帶來濃縮鮮甜，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）今年舉辦採收體驗活動，希望推廣這項冬季限定的美味農產品。

恆春白蘿蔔個頭較其他地區小，有如拴牛用的小木樁「木杙仔」，因而取名「牛杙仔蘿蔔」，雖然不如高雄美濃的白玉蘿蔔知名但品種類似，為了對抗惡劣落山風環境，植株會將所有養分和水分送到地下莖，口感更加香甜。

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為了推廣給更多旅人知道這項美味，墾管處推出適合三代同堂的活動，邀請民眾到恆春穀倉「龍水社區」體驗拔牛杙仔蘿蔔、享用總鋪師料理的風味餐，從產地到餐桌，體驗農民生活及在地風土，一月二十六日、二月八日更首次提供六十五歲以上長者免費參加。

不同的土壤、水質、氣候會影響作物的生長，牛杙仔蘿蔔也不例外。由於去年颱風頻仍，甚至有不少秋颱，影響了採收時程，往年十一月就能採收，這季節延期到一月才大量收成，在寒冬中烹煮熱騰騰的蘿蔔湯驅寒，也成為當地小家庭廚房日常。

墾管處表示，在戶外農作體驗和自製醃蘿蔔的過程中，能讓人重新思考食物的來源，進而珍惜食物及自然資源，同時充實農業知識、認識台灣傳統農業文化，以及社區在推動有機農業、維護生態平衡的努力。

恆春半島牛杙仔蘿蔔盛產。（記者蔡宗憲攝）

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