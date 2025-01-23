2025台灣燈會在桃園 23座城市故事館同時點燈

配合2025台灣燈會在桃園舉行，文化局所屬的廿三個場館將共同辦理「桃園城市故事館群燈光計畫」，市長張善政歡迎民眾利用春節期間前往參觀。（記者謝武雄攝）

2025/01/23 20:18

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園舉行，文化局所屬的23個場館將共同辦理「桃園城市故事館群燈光計畫」，今在文化局大廳舉行記者會，預計展至2月底，除燈飾外，各館舍亦策劃60餘場活動或夜間體驗，讓台灣燈會不僅在只是「燈會」，更是一場市民參與的互動節慶，同時推廣桃園多元文化特色。

文化局長邱正生表示，各場館燈飾製作強調永續環保，運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，並融入場域特色，並與在地社區、學校合作共同創作；例如，延平路食農故事館與中壢國中合作，以回收玻璃瓶為創作媒材，搭配太陽能瓶塞燈創作植物光瓶裝飾牆面；壢景町與新榮國小師生聯手，運用大型廢棄珍珠板搭配毛線，編織「星之花」懸掛於壢景町廣場。

請繼續往下閱讀...

桃園77藝文町以啤酒罐結合環保燈源；龜山眷村故事館「烏龜燈」則是龜山國中學生創作；而馬祖新村文創園區以星星滿天飛的將軍村特色，設計「陸軍彩繪小戰車燈」主燈牆與星星地燈妝點眷舍，散發濃厚的懷舊氛圍。

至於23個場館於新春期間都有活動，例如中原文創園區從31日起就有「炫耀玩蛇麼」系列活動，桃園市立兒童美術館則有2場夜訪美術館活動，桃園77藝文町則有創意彩繪玻璃瓶、燈籠活動，壢景町則有「元宵走春暖心遊」活動，八德八塊厝民俗藝術村配合元宵節有「劍舞祈福」、「彩繪幸福光」系列活動；活動詳情可至各館舍FB粉絲專頁或「藝遊桃園」臉書粉絲專頁查詢。

市長張善政出席宣傳記者會時表示，2025台灣燈會將在2月7日於高鐵桃園站前廣場和A19桃園體育園區站周邊開展，文化局所屬23個文化場館邀請在地藝術家與學生以「環保、永續、共創」為核心精神發揮創意製作燈具，誠摯邀請國人前來體驗美不勝收的桃園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法