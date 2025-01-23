「沒有女權的世界真好」串聯惹議 立委訪雄中探討性平教育挑戰

立委范雲今日召集國教署長、教育部到高雄中學與師長座談，了解雄中及男校性平教育面臨的挑戰。（記者許麗娟攝）

2025/01/23 19:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕「麥當勞事件」建中、雄中等男校學生生，因一句「沒有女權的世界真好」的串聯引發爭議，立法院教育與文化委員會召集人范雲，今（23）日與國教署長彭富源、教育部學務特教司長吳林輝到高雄中學與師長座談，傾聽男校學生在性別平等教育上是否未受公平對待，以及面臨的挑戰。

立委范雲指出，在建中、雄中等男校部分學生「挺麥當勞運動」引發爭議時，雄中校長莊福泰校長在第一時間上網海巡，逐一與學生溝通「一點都不好笑」「來找我討論」等，贏得各界肯定。

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范雲說，不過此事件，也反應出過去性平教材幾乎未聚焦男性處境，所以她曾要求「性平教育2.0」要貼近男校成長與受挫經驗及需求，特別是當平權時代被窄化為女權時代，被誤解女權變霸權時，教師如何應對，同時了解性平及教育法推動21年來，遇到的挑戰及未來可做的努力。

在座談會上，雄中校長莊福泰先是澄清「雄中非全男校」，因為音樂班、體育班和科學班是男女混班，所以全校男女比是95比5。

莊福泰對於現行的性平教育提出3點看法，一是台灣的性平教育比以前好，但還要繼續努力；二是性平教育要改變的是文化，不平等的文化潛藏於家庭、社區和整體社會中，改變文化需要時間；三是「性平教育不能只是口號」，要引發學生思考、討論，就真實生活中遇到的情境去深思才有效。

雄中秘書陳姿慧提及，校方曾安排性平課程，讓男學生縫製「布衛生棉」，從中認識女性月經的不便，甚至從中思考如何讓布衛生棉好清洗又不會流失的替換材質等，讓性平教育與課程結合。

雄中教學組長楊振源反應，男校性別互動較貧乏，教學上要試圖去營造情境，如縫製布衛生棉、體會懷孕的不便，教學時數不足以有足夠的時間去讓學生情境體驗。

雄中公民老師蘇家瑩則無奈地說，近年與學生聊到性別議題越來越困難重重、仇恨值很高，學生會反應性別議題是一種霸權，如平權時代似乎變成女權時代，讓老師也感到壓力和難以招架。

立委許智傑到場聆聽，也認為讓男學生做布衛生棉，可從中了解女生的辛苦，懂得同理心才會去學習尊重異性。

教育部學務特教司長吳林輝則回應，性平教育其實並沒有哪一門課特別去講，而是從每一門課不同的狀況去教育學生，認為學校也可以定期安排性平教育等專業職能的討論，老師們對議題了解要夠深刻，才能知道如何回應學生的問題。

莊福泰事後受訪表示，雄中因男女學生比例懸殊，比較不懂如何和女生相處，所以學校鼓勵同學利用社團與女校合辦活動，如雄中與雄女合辦飲料日、耶誕晚會、旅行，社團間的交流也很頻繁，從中了解社會上有各式各樣的人、了解性別的差異。

雄中校長莊福泰以投影片說明學校在性平教育課程上，特別安排的情境體驗，如讓學生縫製布衛生棉，藉以了解女性每月生理期的不適，進而能去發揮同理心。（記者許麗娟攝）

肯定雄中校長莊福泰（右2）在麥當勞事件上對學生的網路教育，立委范雲（左3）特別致贈「性平行動曆」。（記者許麗娟攝）

立委范雲與教育部國教署長彭富源、教育部學務特教司長吳林輝等官員，今至雄中與師生針對男校性平教育進行座談會。（記者許麗娟攝）

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