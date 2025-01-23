小確幸消失！中獎卻苦等不到獎金 台中購物節挨批效率差

民進黨議員陳雅惠表示，去年購物節獎金竟然有民眾今天還未收到。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/23 19:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市購物節最讓小市民有感就是日日抽3千元現金，民進黨議員陳雅惠指出，劉姓市民向她反映，去年10月就中獎，只傳匯款失敗簡訊，直到今天還未領到獎金，痛批市府效率太差；市府經發局表示，避免不實登錄，因此對收據審核較為嚴格，目前未發獎金，最遲元宵節前將可收到中獎金額。

議員陳雅惠表示，劉姓市民向她陳情，去年10月參加台中購物節抽獎，月底知道中獎，還中了2次，共6千元，但至今還拿不到獎金，詢問經發局詢問，回覆是去年比較嚴格，收據要一張一張審核，令人無法接受。

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劉小姐指出，她參加購物節抽獎活動，登錄有收據及發票，10月共抽中了兩次共6千元獎金，想春節時開心花用，豈料至今獎金還未入帳，並非在意獎金，而是不滿市府效率如此低落，讓一開始獲獎的小確幸感全消失。

陳雅惠表示，她向經發局反應，所得到解答是劉小姐中獎的部分查核結果沒有問題，因案件數量大，獎金預定過完年後會匯款入帳。

陳雅惠說，購物節抽中獎金，民眾遲領不到錢，先前就已發生，在2021年就有中獎民眾反映，抽中獎金5千元的通知，卻遲遲領不到錢，現又重蹈覆徹，顯示市府行政能力不足，且不思改善。

經發局表示，因為日前網傳民眾不實登錄收據消費金額，此屆台中購物節除對合作店家、攤商加強宣導，對於收據消費中獎資料亦逐一人工查核；現已加快速度核對，最遲元宵節前將收到中獎金額。

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