中市派結構技師支援台南 震後民宅受損鑑定逾600件

同島一命，中市派結構技師支援台南震後民宅受損鑑定逾600件。（圖：市府提供）

2025/01/23 20:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日前嘉義發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區有多棟民宅受損，台中市長盧秀燕致電台南市長黃偉哲關心，得知台南極需結構技師協助進行建物安全鑑定，台中市都發局委請台中市結構技師公會支援人力，目前已協助完成692案鑑定，因相關申請案持續增加，有逾1400件待勘查，後續也將加派第2波結構技師前往支援，協助災區能加速重建。

台中市都發局長李正偉指出，台中市結構技師公會21日即出動逾10名結構技師協助台南通報數量最多的楠西區鑑定受損房屋，經與台中市結構技師公會理事長許庭偉聯繫，公會兩日勘災鑑定，共完成692件勘查，因案件數持續增加，技師將可能犧牲年假進行勘查任務。

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李正偉指出，隨著勘查區範圍擴大，許多民眾也憂慮居住安危，因此申請勘驗件數持續增加，迄今累計至1400多案，除了結構技師公會外，將再進一步聯繫土木技師及建築師等公會，請其協助增派專業技師馳援，以利民眾後續執行各項善後作業。

台中市結構技師公會理事長許庭偉表示，21日建物勘查鑑定計完成黃單78戶，紅單32戶，受損但不影響結構65戶，合計175案；22日則完成黃單163戶，紅單58戶，受損但不影響結構296戶，合計517案，將持續協助災民完成各項鑑定作業。

此外，台中市土木技師公會理事長林育信指出，該公會目前負責玉井區災損鑑定作業，於這兩日就有20多位土木技師在玉井區勘查鑑定，待玉井區的任務告一段落，預計1月25日也將合併協助辦理楠西區的勘災鑑定；另台中市建築師公會理事長虞承宗表示，可視災區需要，該公會將因應增派專業建築師支援勘災鑑定。

都發局強調，基於「同島一命齊心協力」精神，將持續視後續災區狀況，協助調派台中市各相關專業技師公會，亦整備相關救災車輛、裝備及機具啟程，協助震後災區各項所需專業勘查鑑定和援助。

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