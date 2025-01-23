天災見人心！台南災區湧暖心水電師傅助復水 也傳假修繕詐騙

台南市電氣業職業公會水電志工進駐楠西震災區，協助災民修繕水電，恢復用水。（記者劉婉君攝）

2025/01/23 19:28

〔記者劉婉君／台南報導〕0121地震發生迄今，台南楠西、玉井區仍有許多民眾因住家水管或水塔被地震震損，家中無水可用，相當不方便。不少水電師傅主動前進災區，協助災民復水，令居民備感溫暖。不過，也傳出有民眾遭到假水電業者詐騙，要求先支付材料費，收錢後卻沒有施工。

年底是水電業忙碌的旺季，但聽聞震災區許多民眾無水可用，0121地震發生當天起，就有不少愛心水電師傅主動發起到災區協助災民修繕的行動，不少人僅收取材料費，自行吸收工資，只希望災民可以早日回歸日常生活。直到今天下午還有外地的水電師傅主動聯繫楠西區公所願意前往協助。

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本身也是台南市做工行善團的台南市電氣業職業公會，從21日開始，每天都有10位以上的水電志工進駐楠西區，災民向區公所申請修繕水電後，再由志工前往修繕，相關費用均由做工行善團支出。

水電志工隊組長李聰周、蔡朝安等人表示，震後住家發生的大多是水塔管路或水表附近管路破裂，也有熱水器漏水等，志工接獲公所轉來的申請案件後，就會前往修繕。

水電志工們說，年底許多民眾維修家中水電管線，是工作的旺季，有的人先將客戶已預訂好的緊急工作處理好，就趕到災區幫忙，可以等的就全部改到年後再處理，客戶也都願意配合，大家都希望能讓災區居民先有水有電可用。

不過，也有居民反應，自行尋找水電業者施工，收取的費用卻比一般行情高，還傳出有人被自稱水電業者的人要求先付材料費，付錢後卻遲遲等不到來施工，才知被詐騙。

對於水電修繕收費價格，水電志工說，每件個案的施工難意度不同，每位師傅施工的品質及材料品質也不同，收費標準很難一概而論。

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