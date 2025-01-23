新任苗栗檢察長林映姿 關懷慰問重傷馨生人

新任苗栗地檢署檢察長林映姿等人，在農曆春節前夕，慰問馨生人（苗栗地檢署提供）

2025/01/23 18:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節前夕，新任苗栗地檢署檢察長林映姿今（23）日與犯罪被害人保護協會苗栗分會主任委員陳有昆等人，前往苗栗縣卓蘭鎮探訪犯保苗栗分會的重傷被害人，發放春節關懷金及物資，並對馨生人表達關懷與鼓勵。

馨生人（即犯罪被害人）詹先生因車禍造成頸部脊髓損傷，高位頸髓不完全性損傷，中樞神經系統遺存極度障害，沐浴、更衣、大小便、進食、步行，日常生活無法自理。經由犯保苗栗分會合作物理治療師轉介獲知此案，陸續提供經濟上、心理上支持、生活津貼以及居家復能（物理治療師）等補助和服務。

請繼續往下閱讀...

林映姿在訪視中，對於馨生人的正向樂觀表示敬佩，馨生人分享他車禍受傷時是昏迷的狀態，之後就如同植物人一般不會動，神經也受損到完全無知覺，多年來受到各界的幫助與鼓勵才慢慢恢復，要特別感謝的是苗栗地檢署及犯保苗栗分會長期以來的支持協助，讓他的生活有了希望和改變，現在已經可以用四腳助行器站起來，放手走幾步，這對於脊髓損傷的傷者，簡直是不可能的任務。

陳有昆也呼籲，希望更多社會力量注入，公私協力推動各項關懷措施，加強司法保護在各方面的角色與功能，讓每一位馨生人都能有感於司法保護的溫度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法