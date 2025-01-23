文化場館無差別凍結30％業務費 文資活化保存首當其衝

國美館7千萬業務費被凍結，展覽規劃添不確定因素。（國美館提供）

2025/01/23 19:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院三讀通過今年度中央總預算，其中文化場館業務費無差別凍結30%，文化資產局有2億餘預算暫無法運用，國立台灣美術館也有7千多萬無法運用，兩單位均指出，不少計畫或展覽均需事前規劃及招標，預算被凍結下，未來何時解凍不確知，「不確定因素」下，嚴重影響文資保存活化、展覽規劃等業務推動。

文資局指出，已往雖有部份預算會被凍結，但凍結1千萬就已很多，今年度預算業務費一口氣被凍結2億3841萬餘元，業務費除館所日常運作外，還包括國定古蹟輔導團、重要傳統表演藝術及重要傳統工藝生的培訓、傳統匠師的培訓、工地負責人的培訓及各項文化資產展覽所需的經費。

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文資局指出，大部分的年度計畫都需辦理規劃、招標等前置作業，今年凍結金額龐大，加上未來須寫報告送文化部，再送立法院審議，且立院何時排議程等，預算何時能解凍的不確定因素下，業務單位對於計畫是否規劃等均陷入「無所適從」窘境，將嚴重影響今年度各項業務的推動及各項文化資產的保存活化工作。

國美館也指出，會致力維持今年度的展覽計劃正常，但目前業務費被凍結約7千餘萬，未來須另寫書面報告說明預算使用情況，送文化部再轉立法院審議是否同意解凍，除多了一層行政作業程序外，更增添預算「不確定性」，影響全面性。

國美館指出，很多展覽均是跨年度展出，業務費被凍結也受影響，另有不少與國際合作的展覽如國際版畫雙年展、亞洲藝術雙聯展等，均會邀10、20名國外藝術家參展，明年要舉辦也須在今年啟動規劃並邀請藝術家，但在預算凍結未明情況下，該不該邀請也讓業務單位倍感壓力，相關作業程序下，也可能影響到展覽期程。

國美館另指出，已往館舍與國際交流也常會申請文化部黑潮計畫，每年約申請2到3案，如今文化部黑潮計劃被大刪4千萬，也間接影響到場館的國際交流計劃，影響範圍全面性。

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