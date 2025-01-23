2025國合會海外服務工作團志工招募開跑 年滿20歲即可報名

國合會2025年度「海外服務工作團」第一梯次志工招募正式起跑。圖為去年派駐肯亞舊鞋救命國際基督關懷協會的田野調查志工廖詠蕙。（國合會提供）

2025/01/23 19:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會（國合會）2025年度「海外服務工作團」第一梯次志工招募正式起跑。國合會表示，共計有超過50個名額，線上報名自即日起至2月10日止，國人年滿20歲即可報名；國合會服秘書長謝佩芬表示，國合會志工將台灣的自由、希望與夢想，帶到世界的不同角落，不少志工服務返國後，皆會投入國合會正職工作。

國合會指出，此次志工派遣地點橫跨亞太地區、非洲、中南美洲及加勒比海，共計有11個國家的政府及相關部門，領域涵蓋資訊、公衛醫療、獸醫、護理、營養、衛教、心理衛生、流行病統計、商業、翻譯、英文教學、數學教學、廚藝教學、畜產推廣、廢棄物管理等，共計將招募44名服務1年的長期志工與10名服務時間約6個月的專案志工。

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謝佩芬表示，國合會自1996年開辦海外服務工作團以來，已派遣近900人次志工至48個國家服務，期間培養許多國際事務人才，此次為響應總統賴清德推出的「青年百億海外圓夢基金計劃」精神，國合會積極促成更多合作據點，例如位於中亞的吉爾吉斯等。

謝佩芬表示，國合會志工就像蒲公英一般，將台灣的自由、希望與夢想，帶到世界的不同角落，是台灣外交最美的風景，許多國合會過去的志工皆延續這份精神，持續在國際合作領域耕耘，例如，現任國合會駐瓜地馬拉技術團團長鄭坤木，與曾以志工身分派駐泰國、目前任職於國合會人道援助處的謝庭瑜等。

謝佩芬指出，目前志工服務返國後，投入國合會正職工作者高達38人，成為外交榮邦隊伍的堅強陣容。

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