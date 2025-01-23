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    台南仁德「點亮」1500顆燈籠慶元宵！2/7-2/9天天送1000顆燈籠

    台南仁德成功里「點亮成功」活動，將以1500顆燈籠妝點虎山造林場。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里「點亮成功」活動，將以1500顆燈籠妝點虎山造林場。（記者劉婉君攝）

    2025/01/23 19:58

    〔記者劉婉君／台南報導〕找回早期元宵節左鄰右舍一起提燈籠的溫馨年味，台南市仁德區成功里連續3年舉辦提燈籠活動，今年並擴大規模，首度移師虎山造林場舉行，除了將掛起1500顆燈籠點綴活動會場，為期3天活動期間，每天還將發送1000顆燈籠，邀民眾一起來提燈。

    「點亮成功」活動將於2月7日至9日舉行，位於仁德虎山國小後方的虎山造林場，連日來已由成功社區發展協會帶領台南地檢署社會勞動役人員，就地取材，以竹子及樹木打造祈福牆、迷宮、歇腳亭及敲鐘祈福區等裝置藝術，並用牧場鋪設出一條綠色地毯。

    仁德區成功里長鄭晴而表示，前2年舉辦的提燈籠踩街活動，都吸引超過500人參與，今年在立委陳亭妃的協助下，向台糖借用虎山造林場擴大舉辦，並由市議員吳禹寰號召里內的廟宇、學校等單位一同舉辦，立委王定宇也協助爭取經費。1500顆燈籠將於18日起高掛在會場，先讓民眾感受到年節氣氛。

    鄭晴而指出，早期元宵節大家都會呼朋引伴一起上街提燈籠，現代社會左鄰右舍卻可能彼此不認識，因此，2月7日至9日期間，每天將有1000顆燈籠發送給民眾，希望大家可以一起提燈籠。

    另外，活動期間每天還有各單位贊助的炸湯圓、飲料、爆米花、暖暖包等各1000份，以及氣球、發財金等，另外還有爵士音樂會及懷舊電影院等，邀請所有台南市民眾一同來參加。

    吳禹寰說，年節氣氛越來越淡，許多人雖然團聚在一起，也可能各自滑著手機，希望藉由活動，找回兒時過年的味道。

    台南仁德成功里「點亮成功」活動，盼找回傳統左鄰右舍一起提燈籠踩街的溫馨年味。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里「點亮成功」活動，盼找回傳統左鄰右舍一起提燈籠踩街的溫馨年味。（記者劉婉君攝）

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