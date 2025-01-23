2035減碳目標上看40％ 彭啓明：PM2.5可望降至8微克

總統府國家氣候變遷對策委員會今（23）日公布我國2032、2035年減碳新目標，分別為32±2%、38±2%。（取自總統府國家氣候變遷對策委員會簡報）

2025/01/23 18:40

〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統府國家氣候變遷對策委員會今（23）日公布我國2032、2035年減碳新目標，分別為32±2%、38±2%。環境部長彭啓明表示，6大部門將透過減碳旗艦計畫，加大減碳力度，並提到照此趨勢，PM2.5濃度有機會在2030年接近每立方公尺10微克、2035年達到每立方公尺8微克。

總統賴清德今在國家氣候變遷對策委員會會議上宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，相較於基準年2005年，分別為32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%（36%至40%）。

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環境部長彭啓明報告，我國設定的減碳目標，2022年相較於基準年2005年約減1.77%，原先規劃2025年的減碳目標為減10%，現在則有機會減8%左右。他提到2032年、2035年的減碳新目標設定規劃，將透過導入多元措施加大減碳力道，包含加強深度節能高碳排產業轉型，抑制電力需求，盼2035年低於3500億度；加速運具電動化、汽電鍋爐用煤減量進行低碳燃料轉型。

能源發電占比部分，燃煤發電2030減至20%、2035年減至9%，再生能源2030年增至30%、2035年增至36%；電力排放係數則規劃從2030年的每度0.319公斤二氧化碳當量，逐年下降至2035年每度0.241公斤二氧化碳當量。

彭啓明表示，根據環境部最新的計算，若按照此趨勢發展，我國的PM2.5（細懸浮微粒）有機會在2030年間接近每立方公尺10微克、2035年達到每立方公尺8微克。此外，若將我國2035年的減碳目標，換算為日韓算法，2035年淨排放量較峰值年（2007年）總排放量約減少43%至47%，台灣2035年的減碳目標，在亞洲僅次於日本。

國發會副主委高仙桂則報告，為達成去年底更新的2030年減碳28％加減2%的目標，由上而下重新盤點6大部門的減碳計畫，共新增20項減碳旗艦計畫。而淨零碳排預算上，規劃2030年政府預算投入突破1兆元，其中六大部門減碳旗艦計畫新增預算投入約2310.23億元；並會擴大政府綠色預算支出，如優先採購環保產品等；另也規劃100億元的綠色成長基金加上碳費，加強投資淨零永續新興產業，引導民間資金投入驅動綠色成長，盼2030年綠色經濟超過5兆元。

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