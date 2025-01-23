北市抽驗旅遊商品揪37件不合格 袋包類、行李配件為大宗

商業處在年節前抽驗旅遊商品。（北市商業處提供）

2025/01/23 18:47

〔記者蔡思培／台北報導〕春節連假將至，許多民眾都計畫出遊。台北市商業處今天公布市售行李箱（袋）、後背包、行李箱束帶、行李吊牌、運動鞋等相關旅遊商品抽查結果，不合格件數有37件，違規商品以包類、行李配件類為主，商業處已要求業者限期改善，逾期未改正將勒令下架。

商業處此次共抽查203件商品，其中37件不合格件數，違規數量較多的商品為袋包類（提袋、行李箱、後背包等）、行李配件類（行李束帶、吊牌、密碼鎖等）。違規事項主要為「未標示產地」、「未標示進口商名稱、電話、地址」、「未標示製造（委製、分裝）商名稱、電話、地址」，及鞋類違規事項主要為「未標示製造（委製、分裝）商名稱」、「未標示（於本體）生產國別」、「大底主要材質未以中文標示」。

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商業處表示，針對不合格商品已依商品標示法相關規定要求業者限期改善，逾期未改正將勒令下架。

商業處提醒民眾，購買旅遊商品時要挑選有中文標示且字體清楚的商品，並確認商品有原產地、主要成分或材料、淨重、容量、數量或度量、製造年月或年週等資訊。若商品為國內製造，應標示製造商、委製商或分裝商之名稱、地址及服務電話；若為進口商品則要標示進口商或分裝商之名稱、地址及服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。

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