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    台大不孕症權威性騷案 陳思原首發聲明：抗議台大懲處

    陳思原在臉書上發出7點聲明，批媒體報導不實，並表示將對台大的懲處提出抗議、啟動行政救濟。 （讀者提供）

    陳思原在臉書上發出7點聲明，批媒體報導不實，並表示將對台大的懲處提出抗議、啟動行政救濟。 （讀者提供）

    2025/01/23 18:48

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院婦產科名醫「C教授」被指控性騷擾6名女醫師，日前C教授透過律師發聲明否認，並強調已配合台大醫院的調查程序以釐清誤會。外傳C教授是婦產科醫學會理事長陳思原，事發後陳未有相關回應，但今（23日）陳思原在臉書發出7點聲明，批媒體報導不實，並表示將對台大的懲處提出抗議、啟動行政救濟，間接坐實C教授身分。

    台大醫院發言人陳彥元回應，案件已依程序處理完畢，若當事人不服，尊重透過合法途徑維護自身權益。

    婦產科名醫身陷性騷疑雲，週刊更揭露「C教授」被6名住院及研究醫師指控性騷擾，甚至為保退休金，疑搶先申請退休，甚至聘律師向性平委員會施壓，引發社會譁然。

    國內不孕症權威的陳思原今天在臉書發出7點聲明，強調本案無申訴人、媒體多有不實報導，並否認曾施壓台大調查或處置。對於台大的懲處，他表示將採行政救濟，並對造謠者保留法律追訴權。此外自己因健康因素，請病假兩個月，因此學會理事長職務由副理事長張維君代理，他也對引發的紛擾深表歉意並承諾反省。

    台大醫院發言人陳彥元回應，對於前述聲明，相關內容與台大先前公開說明一致，此案沒有申述人、並非一般申訴案件，而是依「性別工作平等法」處理，根據該法，雇主在知悉相關情況後應主動查辦，台大醫院正是基於此規定積極介入調查。

    陳彥元強調，此案已經過性別平等委員會、考績會及台灣大學審議，所有程序均依規進行，並已做出決定。對於當事人如不服結果，台大醫院尊重當事人透過院內、院外或行政訴訟等合法管道維護權益。

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