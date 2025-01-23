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    平溪天燈節卡司、接駁車路線一次看！李多慧放天燈時間曝

    活動代言人李多慧2月8日參加平溪天燈節，將到場施放天燈。（記者陳奕劭攝）

    活動代言人李多慧2月8日參加平溪天燈節，將到場施放天燈。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/23 18:12

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市平溪天燈節」將於2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，新北市觀光旅遊局揭曉活動兩日卡司，並安排多條接駁車路線，呼籲民眾多搭乘交通工具，「平溪天燈節」相關訊息可至新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」或天燈節官網查詢。

    觀旅局介紹，「新北市平溪天燈節」2月8日先由平溪國中十鼓隊開場，後有「金蛇祥獅，同獻瑞」、「小龍戲珠」、「喜蛇納百福—電音三太子」、「黑曜精靈Twinkle black」依序演出，最後由啦啦隊組合「紅運少女」帶來壓軸表演，活動代言人李多慧也到場現身施放天燈；2月12日由「黑金歲月舞蹈團」開場，並由「優客李林—李驥」、林雨涵與申力安接續帶來表演。

    為避免交通混亂，觀旅局指出，活動2日上午10點至晚上11點在平溪實施汽機車交通管制，2月8日安排「木柵動物園—白石里中埔」、「國道5號石碇交流道—白石里中埔」與「瑞芳火車站—嶺腳寮」接駁車；2月12日安排「木柵動物園－十分南山橋」、「國道5號石碇交流道－十分南山橋」、「瑞芳火車站－十分基平橋」、「基隆市火車站（南站）－十分基平橋頭」及「雙溪火車站－十分基平橋」接駁車。

    關於接駁車收費，觀旅局說明，各路線接駁車採上山收費（下山不收費），從木柵上車為50元；石碇、姑娘廟、瑞芳火車站與基隆火車站上車為30元，菁桐坑、平溪國中上車15元，「雙溪火車站—十分基平橋」路線則可免費搭乘；不適用行政院TPASS月票台灣好行交通票券等優惠，活動二日社區巴士下午4點起停駛。台鐵平溪支線將加開列車。

    李多慧2月8日造訪平溪天燈節，將親自施放天燈。（記者陳奕劭攝）

    李多慧2月8日造訪平溪天燈節，將親自施放天燈。（記者陳奕劭攝）

    平溪天燈節2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，10時至23時會場周圍將進行交通管制。（新北市觀旅局提供）

    平溪天燈節2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，10時至23時會場周圍將進行交通管制。（新北市觀旅局提供）

    2月8日新北市府安排3條接駁車路線，回程皆免費搭乘。（新北市觀旅局提供）

    2月8日新北市府安排3條接駁車路線，回程皆免費搭乘。（新北市觀旅局提供）

    平溪天燈節2月8日將交管，圖為路線圖。（新北市觀旅局提供）

    平溪天燈節2月8日將交管，圖為路線圖。（新北市觀旅局提供）

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