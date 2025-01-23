彰化田尾怡心園重建「樹越來越少」 民代批廢土回填害死老樹

彰化田尾公路花園怡心園旁種植一群樹齡2、30年的台灣欒樹，近日陸續出現枯死被砍除情況，至少超過20棵。（記者陳冠備攝）

2025/01/23 18:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾公路花園怡心園斥資1.28億元進行改建工程，過程狀況百出，好不容易於2年前開幕，但公園旁種植樹齡2、30年的台灣欒樹，卻陸續出現枯死情況，至少超過20棵。縣議員李俊諭指出，該工程改建時疑似將營建廢棄土方回填在台灣欒樹、大花紫薇上，導致這些樹木無法順利成長漸漸枯死，甚至感染褐根病被迫砍除，根本是施工不良導致，主管機關應尋求解決移植方式，恢復田尾公路花園門面。

縣政府城觀處表示，原工程營建廢棄物均依規定運棄，民眾所指傾倒廢棄土方在樹木周邊，並非事實，目前怡心園已移交田尾鄉公所使用管理超過2年，城觀處在去年補助公所14萬9千餘元維護費用，請公所應再提升區域內植栽養護強度。

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為改善田尾公路花園門面，彰化縣政府於2020年向中央爭取補助1.28億元進行「城鎮之心—怡心園擴大改建工程」，包括拆掉怡心園牌樓及一旁納骨塔的第一停車場等工程，不過施工過程狀況不斷，導致成為爛尾工程，拖延至2022年12月才完工，但後續仍爆出公廁成「賞鳥台」等15項小瑕疵。

近期民眾發現，第一停車場周邊原本種有台灣欒樹、大花紫薇樹群，陸續出現枯死狀況，因此向縣議員李俊諭、田尾鄉民代表許世昌反應，兩人近日前往會勘發現，停車場因工程被墊高近40至50公分，但是周邊路樹卻沒有移植加高，而是直接被土方覆蓋，被迫跟停車場同一平面，有些廢土摻雜磚頭等營建廢棄物，讓這些大樹的樹幹無法長大、根系無法排水與呼吸而漸漸枯死。

田尾鄉長許淑美表示，因工程改建，停車場內與周邊路樹確有土方回填狀況，有些樹木因不明原因感染褐根病，只能砍除，目前公所已加強埋設排水透氣管，讓樹根稍微喘息，但這並非長久之計，當樹長大一定程度時，就無法再成長，會慢慢窒息而死，最好的方式就是全面移植重種。

樹越種越少！陳姓鄉民表示，這裡是進入田尾公路花園的門面，原本綠油油一片蓊鬱大樹的畫面不見了，只剩下枯死或等死的樹幹，有損彰化田尾花卉觀光形象，希望縣府或有關單位重視，儘快來改善，不要再互踢皮球。

田尾公路花園旁停車場種植一排樹齡2、30年的台灣欒樹，但自從進行怡心園改建工程後，這些路樹開始陸續枯死，甚至感染褐根病被砍除。（圖上、中翻攝googlemap，圖下記者陳冠備攝）

田尾鄉公所已加強埋設排水透氣管，讓樹根稍微喘息。（記者陳冠備攝）

田尾公路花園第一停車場種有路樹，因工程被墊高近40至50公分，這些路樹沒有移植加高，而是直接被土方覆蓋，恐導致樹木無法順利成長漸漸枯死。（記者陳冠備攝）

縣議員李俊諭（右）、田尾鄉民代表許世昌（左）認為，工程改建時疑似將營建廢棄土方回填在這些路樹上，讓這些大樹的樹幹無法長大而漸漸枯死。（記者陳冠備攝）

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