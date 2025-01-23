嘉義大埔地震重創家園 社福送圍爐年菜到災區傳愛

芥菜種會全球防救災團隊到嘉義大埔地震影響的受災戶，查看毀損狀況，評估家園恢復需求。（圖由芥菜種會提供）

2025/01/23 18:02

〔記者吳柏軒／台北報導〕21日發生嘉義大埔6.4地震，緊鄰震央的台南市楠西和玉井地區受災嚴重，部分房屋倒塌，災民被緊急安置，但因農曆年節將至，基督教芥菜種會將食品、成人紙尿褲、防災隨身包等物資緊急運入災區，更準備冷凍年菜與電鍋，讓災民能圍爐吃年夜飯，感受大眾溫暖與關懷。

芥菜種會統計，台南市楠西區共有10戶、17位受災民眾，暫時安置於老人活動中心避難所，以年長者居多，有些人行動不便。由於楠西地區多為老房屋，受地震影響，房屋倒塌、受損嚴重。截至22日晚間，楠西區公所已接獲1482件建物損毀通報，有危險之虞的紅、黃單累計達331棟。

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其中有80歲獨居阿嬤，平時靠老人津貼及市場賣菜的收入維生，幼時曾經歷白河地震，此次地震更喚起了恐懼。據表示，當晚她匆忙地逃出家門，剎那間便失去所有。

另一位60多歲行動不便的老伯與親戚同住，如今房屋全倒，見到芥菜種會社工前往關懷時，竟當場受到絕望的情緒影響瞬間潰堤。他說，房子垮了，又難以承擔外地租屋的龐大開銷。

芥菜種會執行長李肇家表示，目前正進行全台21場認養家庭的新春圍爐活動，將特別為楠西的災民預備圍爐年菜，最晚於除夕當天早上送達，24日並發紅包給予關懷祝福，讓災民能感受到年節的溫暖陪伴。

芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰強調，災後復原是長期過程，不僅限於短期的物資供應或急難救助，還包括陪伴災民重新站立、恢復生活。邀請社會各界共同參與，及時托住與回應困難家庭的需要。

行動不便長者因嘉義大埔地震頓失家園，暫安置於避難所，見到社工前來，當場情緒湧上不安落淚。（圖由芥菜種會提供）

芥菜種會盤點將運送給災民的圍爐年菜，傳遞新年溫暖祝福。（圖由芥菜種會提供）

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