藍白亂刪鐵道、氣象和客運補助 交通部：第三季起恐受影響

交通部今天下午出面說明預算遭刪減、凍結的影響。（記者吳亮儀攝）

2025/01/23 18:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨和民眾黨亂刪國家預算，交通部今天（23日）說明，包括鐵路、公路、客運、氣象等多個單位的預算都遭亂刪或胡亂凍結，以客運為例，今年第三季起會影響地方政府對虧損客運路線的補貼，以及基本的道路養護，對民眾行車安全會有嚴重打擊。

交通部今天下午由一級主管分別說明交通部本部和所屬機關的預算案刪減、凍結情形。以交通部初步統計來看，刪減總計達61億1428餘萬元，遭凍結金額共達116億9186.9萬餘元。遭刪減的單位包括交通部本部、民航局、氣象署、觀光署、運研所、公路局、鐵道局、航港局。

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公路局局長陳文瑞指出，公路局的公路與監理業務預算中有20億遭凍結，涵蓋公路公共運輸永續計畫、交通平權計畫及2030年客運車輛電動化推動計畫，將影響地方政府對客運路線虧損補貼及電動巴士補助案的執行。

陳文瑞指出，今年第三季後恐影響客運業者與幸福巴士NGO團體的撥款，導致業者營運受挫，員工生計受衝擊。一般道路維護經費的刪凍也將使公路品質下降，遇大豪雨恐導致積淹水問題，對周邊民眾的生活影響甚鉅。

鐵道局局長楊正君也指出，鐵道局也遭刪減11.2億餘元，鐵道局的各項立體化計畫因經費刪減而遭遇阻礙，將影響完工期程並引發履約爭議。她舉例，平鎮臨時站預訂在2026年通車的計畫將延後；花東雙軌計畫原本在緩解路線容量不足的問題，經費刪減後進度延遲，無法解決一票難求的困境，進一步損害花東居民的返鄉權益。

極為與民生有關的氣象預報，氣象署的預算也遭大為刪減和凍結。國民黨和民眾黨聯手刪除氣象署1.01億、凍結3.37億預算，涉及水電費、資訊服務費、通訊費、設備養護費等多項關鍵支出。

氣象署新任署長呂國臣指出，氣象署的高速電腦運作需要穩定電力與低溫環境，若無法提供足夠電力，將直接影響數值天氣預測模型的產出準確性，與人工智慧氣象測報技術的開發進程，進而削弱極端天氣的預警能力。

呂國臣也點出，氣象署的新竹氣象站新建高速電腦機房計畫將因縮減而受阻，未來第7、8、9代超級電腦的建設與營運進度都會因此落後，台灣數值預報技術將無法追趕國際水準。另外，南部海域海纜觀測系統的建置與既有系統的穩定運作也將受影響，使民眾在面臨災害時缺乏準確預警，生命安全備受威脅。

交通部指出，氣象署設備養護費凍結將導致保養不及時，增加設備故障率。缺乏定期維護不僅會加速設備老化，還會影響氣象分析與預報的可靠性，進一步削弱地震預警與災害應對能力，降低為各級政府與民眾提供防災決策資訊的能力。

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