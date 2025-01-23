春節應景花卉買氣旺 大里國光花市連續營業至2/2

大里國光花市的鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣暢旺。（記者陳建志攝）

2025/01/23 17:49

〔記者陳建志／台中報導〕隨著春節將近，大里國光花市湧現人潮，除相當受歡迎的蝴蝶蘭，包括銀柳、鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣暢旺。配合春節營業，國光花市1月22日起至2月2日連續營業12天，歡迎民眾前往購買農產年貨、漂亮應景花卉及春聯，送禮、自用兩相宜。

大里國光花市長施連昌表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、富貴菊、長壽花、水仙、茶花為大宗，國光花市業者準備充足的花卉供民眾選購，為服務消費者，今年從昨天開始一直到2月2日連續營業12天不休息，歡迎大家來選購，將家裡布置的喜氣洋洋。

請繼續往下閱讀...

大里農會總幹事賴東陽也歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石、春聯等，值得全家一起到花市來走一趟。

陳姓銀柳業者表示，因坊間流傳「插銀柳，賺銀兩」的說法，銀柳象徵吉祥、財富，過年期間深受消費者喜愛，再搭配金色和紅色的雲龍柳更添喜氣，去年因碰到多次颱風，銀柳宜蘭三星產地受影響，產量減少下今年約漲價1成，以一般家庭最喜愛的3尺長的銀柳來說，售價約350元至450元間。

過年期間也深受喜愛的應景富貴菊，宋姓業者表示，今年價格平穩，小盆售價130元，大盆約300元，花期約1個月，若天氣冷花期可再延長，提醒約2、3天澆一次水即可。

蘭花業者江萬讚則表示，蝴蝶蘭花色多樣化、喜氣，深受民眾喜愛，不過因成本增加，今年約漲價2、3成，單株蘭花售價約250元至400元間，禮蘭售價則在2000元至3500元間，之前買氣不佳，直到上週日才開始「發市」，建議消費者趁早來挑選，可以挑到較漂亮的蘭花。

大里國光花市昨天開始到2月2日連續營業12天，應景蝴蝶蘭深受消費者喜愛。（記者陳建志攝）

大里國光花市從昨天開始到2月2日連續營業12天，應景的銀柳受歡迎。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法