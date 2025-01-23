為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節應景花卉買氣旺 大里國光花市連續營業至2/2

    大里國光花市的鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣暢旺。（記者陳建志攝）

    大里國光花市的鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣暢旺。（記者陳建志攝）

    2025/01/23 17:49

    〔記者陳建志／台中報導〕隨著春節將近，大里國光花市湧現人潮，除相當受歡迎的蝴蝶蘭，包括銀柳、鳳梨花、富貴菊、長壽花等應景花卉買氣暢旺。配合春節營業，國光花市1月22日起至2月2日連續營業12天，歡迎民眾前往購買農產年貨、漂亮應景花卉及春聯，送禮、自用兩相宜。

    大里國光花市長施連昌表示，今年春節花卉仍以蝴蝶蘭、金桔、銀柳、鳳梨花、風信子、富貴菊、長壽花、水仙、茶花為大宗，國光花市業者準備充足的花卉供民眾選購，為服務消費者，今年從昨天開始一直到2月2日連續營業12天不休息，歡迎大家來選購，將家裡布置的喜氣洋洋。

    大里農會總幹事賴東陽也歡迎民眾利用春節假期到國光花市走走，除了賞花、買花以外還有農產年貨、農產品、藝品、盆栽、雅石、春聯等，值得全家一起到花市來走一趟。

    陳姓銀柳業者表示，因坊間流傳「插銀柳，賺銀兩」的說法，銀柳象徵吉祥、財富，過年期間深受消費者喜愛，再搭配金色和紅色的雲龍柳更添喜氣，去年因碰到多次颱風，銀柳宜蘭三星產地受影響，產量減少下今年約漲價1成，以一般家庭最喜愛的3尺長的銀柳來說，售價約350元至450元間。

    過年期間也深受喜愛的應景富貴菊，宋姓業者表示，今年價格平穩，小盆售價130元，大盆約300元，花期約1個月，若天氣冷花期可再延長，提醒約2、3天澆一次水即可。

    蘭花業者江萬讚則表示，蝴蝶蘭花色多樣化、喜氣，深受民眾喜愛，不過因成本增加，今年約漲價2、3成，單株蘭花售價約250元至400元間，禮蘭售價則在2000元至3500元間，之前買氣不佳，直到上週日才開始「發市」，建議消費者趁早來挑選，可以挑到較漂亮的蘭花。

    大里國光花市昨天開始到2月2日連續營業12天，應景蝴蝶蘭深受消費者喜愛。（記者陳建志攝）

    大里國光花市昨天開始到2月2日連續營業12天，應景蝴蝶蘭深受消費者喜愛。（記者陳建志攝）

    大里國光花市從昨天開始到2月2日連續營業12天，應景的銀柳受歡迎。（記者陳建志攝）

    大里國光花市從昨天開始到2月2日連續營業12天，應景的銀柳受歡迎。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播