雙溪高中家長會送年菜 助偏鄉弱勢過好年

新北雙溪高中歷家長會長組成的善心供餐團，今天發送20多桌年菜給偏鄉有需要的家庭，家長會長史立娜（右二）並提供一個紅包，讓孩子和家人過好年。 （雙溪高中提供）

2025/01/23 17:45

〔記者盧賢秀／新北報導〕農曆年節將近，許多弱勢家庭為準備辦年菜發愁，新北市雙溪高中歷屆家長會組成的善心供餐團，今天發送20餘桌年菜給有需求的家庭，讓偏鄉弱勢家庭過個溫馨的年。

雙溪高中善心供餐團是由前家長會長林志銜發起，獲得許多家長及善心企業家支持，希望提供弱勢孩童和家庭，能夠在除夕夜一起享用豐盛的年夜飯。今年家長會長史立娜及副會長林東昇加碼提供紅包一份，希望孩子們也有自己可以支配運用的壓歲錢。

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雙溪高中校長葉俊士表示，疫情以來各行各業皆遭受衝擊，導致雙溪學子的家中經濟面臨困境。非常感謝新北市政府幸福保衛站的政策讓孩子們獲得溫飽的滿足；更感謝長久以來，歷屆家長會共同支持發送年菜的善行，即便他們孩子都從雙溪高中畢業了，但初心不變。

今年有紅包、冬被及學生在佰龍企業指導下自製的毛毯，雙溪高中家長會輔導會長林惠玉也招募更多善心人士及玉天慈善會等單位加碼提更多菜餚。

雙溪高中家長會長史立娜指出，發送年菜過程中，主任、老師不忘提醒學生，寒假在家要多充實並學會感恩。孩子們看到豐盛的年菜，流露開心的表情，令她感動。

小華（化名）同學，兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故，導致經濟陷入困難。小華說，平常家中就很少吃到桌菜，即使到了過年也就簡單1、2道菜而已，很感謝學校師長們，讓他可以過個幸福的年。

雙溪高中偏鄉弱勢學生，在歷屆家長會支持下，今年過年很溫暖。（記者盧賢秀攝）

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