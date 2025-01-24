高價吃到飽爆滿、雙B滿街跑「台灣有窮人嗎？」 網友這樣回

網友發文說，台灣進口車滿街跑、幾千萬的房子也不斷有人購買，因此問「台灣真的有窮人存在嗎」？示意圖。（資料照）

2025/01/24 00:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣人有錢嗎」一直是許多人討論的話題，有網友發文說，台灣進口車滿街跑、高級吃到飽餐廳每天爆滿，甚至幾千萬的房子也不斷有人購買，他問，「台灣真的有窮人存在嗎」？文章引起熱議，許多網友各持論點反駁原PO。

網友在Dcard發文說，像饗饗、旭集等高單價吃到飽餐廳每天都一位難求，2、3千萬的房子也不斷有人購買，街上更是常見各種高級進口車。連在網路上大家都普遍認為年收300萬只能窮養小孩，他因此問，「台灣真的有窮人存在嗎」？

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有網友認同寫道，「真的沒有窮人，我ig限動打開，一堆人每天就是海底撈、屋馬、旭集，不然就是在國外滑雪」、「感覺是沒有啦，我大學畢業到現在一年多了，看到ig限動，朋友也是一直出國、一直吃餐廳」、「我也有同感，整天說不景氣什麼的，結果路上都是雙B，房子一直蓋，重點都有人買，然後高級餐廳一家比一家難訂位」。

但也有不少網友反駁，「吃饗饗旭集不見得是有錢人啊。只是願意把錢花在吃的或是嚐鮮。就跟人人拿iPhone一樣，很有錢嗎？」、「窮人用的住的吃的用的不太會有人去羨慕，自然印象就不太深刻啦」、「精緻窮，然後只看現在不看以後」、「因為大家不會po自己吃土的樣子在網路上」、「有錢人很多，窮人也很多，是貧富差距大」、「你去當兵就會看到實際上一堆了」。

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