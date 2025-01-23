老街溪河川教育中心初一到初五不打烊 玩手作、看電影過蛇年

蛇年好運來！老街溪河川教育中心初一至初五安排迎春活動不打烊。（桃園市教育局提供）

2025/01/23 19:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「老街溪河川教育中心」運用獨特地理條件，將兩棟客家三合院及室外空間轉型成環境教育設施，賦予古老磚厝新生命。館區分為戶外園區、故事館及生態教育館三大區塊，大年初一到初五不打烊，安排豐富活動，呈現老街溪獨特豐富的河川生態。

大年初一「柿事如意賀新年」，邀親子一起來河川教育中心手作春節盆栽小擺飾，祝福大家事事如意、平平安安、新年好福氣；初二「團團圓圓過新年」，用水苔和培養土製作一顆屬於自己的水苔球綠植，寓意新年新希望萌芽茁壯；初三「年年有魚電影院」，在午後的悠閒時光欣賞美洲獅電影，祝大家新的一年紅紅吼吼、大放異彩；初四「滋滋潤潤慶新年」，用簡單材料親手製作護唇膏，祈願蛇年笑口常開、滿面春風；初五「春到福到好運到」，運用巧思巧手讓紙材和捲筒變身成萌蛇鞭炮置物盒，為桌面增添喜氣。

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桃園市教育局長劉仲成說，老街溪河川教育中心致力於環境教育服務、專業研習及暑期育樂營隊、夏季特別企劃等活動，平日除了有安排專業志工為來訪的遊客解說，也受理導覽及環境教育課程預約。老街溪周邊交通便利，鄰近中壢火車站與桃園機場捷運A22老街溪站，民眾可步行或騎乘YouBike前往，方便親子同遊。

蛇年好運來！老街溪河川教育中心初一至初五安排迎春活動不打烊。（桃園市教育局提供）

蛇年好運來！老街溪河川教育中心初一至初五安排迎春活動不打烊。（桃園市教育局提供）

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