投資規模75億、占地2.25公頃 台南兵配廠觀光藝文專區招商簽定

台南原兵工廠（大銃段觀光藝文商業專用區）招商開發預定地。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/23 19:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市北區閒置多年的原兵工廠（大銃段觀光藝文商業專用區）招商定案，計劃投資規模75億元，預計4年內先完成第1期工程，未來連結321巷藝術聚落，成為台南文化新地標。

原台南兵工廠為國防部土地，鄰近台南公園、台南轉運站、321巷藝術聚落，位居市區精華地，以設定地上權方式，權利設定50年（期滿後考核績優可再延長20年），第1次招標無得標人，第2次招標才由林聲文化藝術公司得標。開發權利金3.5億、營運權利金300萬（浮動）由市府與國防部分潤收益，也成為南市首處「觀光藝文商業專用區」招商投資案例。

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今（23）日簽約儀式，在市長黃偉哲見證下，由文化局代理局長林韋旭與林聲文化董事長趙忠傑簽訂合作。黃偉哲表示，設定地上權的土地是國有地，雖非南市府所有，但為了充分利用市中心土地，市府文化局與國產署接洽，以促參方式媒合民間夥伴投資設立博物館，未來土地仍是國家的，兼顧國有財產守護及都市發展。

黃偉哲強調，基地位在蛋黃區及歷史文化街區，還有2年後即可完工的台南新火車站，可望創造文化新願景。

趙忠傑表示，林聲文化以典藏夏荊山居士畫作為立足點，計劃投資75億元，未來投入超過2500件東方藝術藏品，初步規劃有博物館、藝文研發辦公、購物、餐飲、旅館等不同機能，並提供在地中小型藝文產業進駐研發空間、年輕藝術家的創作展演空間。

文化局表示，藝文展演營運空間供文化展演、創作研發、藝文教育、育成訓練、藝術推廣使用的建物總樓地板面積不得低於1萬平方公尺，開發計畫不單只是土地開發，更為台南文化開創藝文資源發展能量。

台南原兵工廠（大銃段觀光藝文商業專用區）開發模擬圖。（南市文化局提供）

台南市長黃偉哲（中）見證下，南市文化局代理局長林韋旭（左）與林聲文化董事長趙忠傑（右）簽訂合作。（記者洪瑞琴攝）

台南原兵工廠招商開發基地位置示意圖。（南市文化局提供）

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