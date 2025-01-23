保育類弗氏海豚宜蘭擱淺1死1存活 龜山島野放重回大海

宜蘭縣傳出2隻弗氏海豚擱淺受困，救援人員把其中1隻活體帶上賞鯨船野海放。（海巡署提供）

2025/01/23 17:36

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉利澤海灘今天（23日）傳出2隻保育類的弗氏海豚擱淺受困，海巡署等官方及民間團體合力救援，其中1隻已死亡，另1隻仍有生命徵象，由眾人送上賞鯨船載往龜山島海域海放，助牠重回大海。

海巡署第一（宜蘭）巡防區指揮部今天上午7點接獲118報案電話，直指利澤海灘有2隻鯨豚擱淺，指派岸巡官兵到場處理，並通報海洋委員會海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、中華鯨豚協會派員協助救援。

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海巡人員抵達現場時，1隻體長200公分、寬50公分鯨豚已經死亡，旁邊有隻170公分長、33公分寬的活體，使用救援毛毯沾濕海水保濕，同步設置管制區域，避免遭受驚擾。

縣府農業處確認2隻均為弗氏海豚，活體海豚健康狀況良好，被轉送到頭城烏石港，由熱心賞鯨船業者協助載運至外海海放，死亡海豚則交給中華鯨豚協會帶回處理。

海巡署第一岸巡隊表示，若在海邊發現保育類動物需要救援，可撥打海巡118服務專線，並配合「四不三要」原則，「四不」為不風吹日曬、不喧嘩、不站在鯨豚頭尾處、不拉扯胸鰭和尾鰭，「三要」：要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳，請大家記住要領一起為保育盡份心力。

活體海豚獲海放重回大海。（海巡署提供）

救援人員使用救援毛毯沾濕海水，為活體鯨豚保濕。（海巡署提供）

活體海豚由海巡人員抬上賞鯨船，載往龜山島海域海放。（海巡署提供）

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