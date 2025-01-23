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    新北逛市場「蛇福泰吉」抽好禮 侯友宜汐止秀豐市場拜年加碼抽

    市長侯友宜今天（23日）到汐止區秀豐市場，祝福市場攤商蛇福泰吉、全都賺錢。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜今天（23日）到汐止區秀豐市場，祝福市場攤商蛇福泰吉、全都賺錢。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/23 18:50

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府市場處「蛇福泰吉過好年」活動開跑，明天起到2月5日只要參加指定任務，照片上傳官方粉絲專頁指定貼文，有機會抽中Dyson吹風機、腳踏車等禮物。新北市長侯友宜今天（23日）到汐止區秀豐市場發福袋給攤商、民眾，加碼抽出10組限量市場伴手禮組，祝福市場攤商蛇福泰吉、全都賺錢。

    侯友宜說，想要體驗最深刻經典的年味，一定要來年節期間的傳統市場，感受叫賣聲、溫暖燈光與濃濃的人情味，市場年菜年貨新鮮道地，來此採購絕對兼顧面子、裡子與肚子，市府將持續輔導市場、改善設施、融入美學設計與在地特色，打造更多舒適，乾淨、明亮的現代化市場，繼續維繫美好的傳統市場。

    市場處長李長奎指出，1月24日到2月5日期間完成兩項指定任務，照片上傳粉絲專頁「來新北逛菜市」指定貼文，有機會抽中Dyson吹風機、台灣溫泉飯店聯盟聯合住宿券、公路車RC10等禮物，指定任務「一起做家事吧」須拍下2人打掃家裡、到市場採買年菜的合照，「春節走春踏青趣」須去公有市場採買，拍下與市場的合照，中獎名單2月12日公告於粉專「來新北逛菜市」。

    秀豐市場自治會會長施秀錦說，秀豐市場鄰近台鐵汐止站，165個攤位販售各種生鮮、熟食與多樣商品，業種十分多元，可一次滿足所有購買需求，是在地人下班後的採買熱點，邀請大家過年前採買年貨，感受市場攤商們的熱情與人情味。

    新北市長侯友宜到秀豐市場發福袋，祝民眾新年快樂。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜到秀豐市場發福袋，祝民眾新年快樂。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜今天（23日）到汐止區秀豐市場向攤商、民眾發福袋，民眾熱絡回應。（記者陳奕劭攝）

    市長侯友宜今天（23日）到汐止區秀豐市場向攤商、民眾發福袋，民眾熱絡回應。（記者陳奕劭攝）

    新北市政府市場處「蛇福泰吉過好年」活動開跑，指定貼文拍照打卡有機會抽Dyson吹風機、腳踏車等禮物。（記者陳奕劭攝）

    新北市政府市場處「蛇福泰吉過好年」活動開跑，指定貼文拍照打卡有機會抽Dyson吹風機、腳踏車等禮物。（記者陳奕劭攝）

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