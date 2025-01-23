雲林農廢循環再利用啟動 鳳梨葉變紡織紗線製衣服、提袋

鳳梨葉莖以機械取纖後可製成帽子、提袋及衣服等紡織品。（記者黃淑莉攝）

2025/01/23 17:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農糧署今（23）日在雲林古坑啟動農廢循環再利用計畫，將輔導雲林縣永興果菜生產合作社，並媒合虎尾科技大學、紡織產業綜合研究所等團隊，設置雲林首座區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，把鳳梨莖葉變成高價的植物纖維產品、酵素、飼料、人造皮革等加值化產品，解決大量農廢去化問題，並達到淨零排放目標。

今天啟動儀式在永興果菜合作社鳳梨加工場舉行，包括農糧署副署長姚志旺、紡織所副主任陳漢強、永興果菜合作社理事主席黃威騰、古坑鄉長林慧如、虎科大教授羅朝村及地方許多農民都出席見證。

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姚志旺指出，雲林鳳梨種植面積約8、900公頃，農民採收後把鳳梨葉、莖當作廢棄物就地掩埋處理，透過技術可把農業剩餘資源材料化再利用，鳳梨葉片以機械取纖，經過適當的加工可製成紗線，再製成帽子、提袋、衣服等紡織品，取纖後剩餘的渣料可再產製酵素、飼料及人造皮革等加值化產品，達到全循環零廢棄目標。

姚志旺表示，為推動循環農業，農業部將農業全循環零廢棄列為重要推動政策，除了加速建置農糧剩餘資源循環場，也媒合農民團體、學校、產業，透過產官學農合作，建立在地植物纖維產業鏈，活化鳳梨剩餘資源的價值及應用，屏東已設置一座成效不錯，古坑永興合作社場是雲林縣首座，未來農糧署將補助自動化抽纖機械，場域部分則由合作社場承擔。

劉建國指出，農廢量多對環境造成負擔，農廢變綠金是農業部積極在推動政策，也會全力支持，今天農糧署輔導古坑永興果菜生產合作設置雲林首座區域型鳳梨自動化取纖循環場是很好起步及契機，也感謝合作社場及各界願意投入，未來還有香蕉葉等農廢都可以循環再利用。

黃威騰說，家中種植鳳梨數十年，他是第3代，返鄉投入後一直很關注農廢再利用議題，鳳梨取纖場建置完成除處理雲林縣，也會協助嘉義及南投等鄰近產區，甚至延伸處理其他作物。

鳳梨葉莖以機械取纖後製成帽子、提袋及衣服等紡織品。（記者黃淑莉攝）

農糧署在古坑永興果菜生產合作社啟動鳳梨葉自動化取纖循環場計畫，未來可處理雲林、嘉義及南投等地鳳梨葉，達到零廢料全循環目標。（記者黃淑莉攝）

未來場內將建置一套鳳梨葉自動化取纖機械，鳳梨葉投料後變纖維，渣料則可再利用做酵素、飼料及人造皮革。（記者黃淑莉攝）

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