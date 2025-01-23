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    宜蘭市新建共融式遊戲場 占地近500坪

    宜蘭市新建共融式遊戲場，配置磨石溜滑梯、體能攀爬組。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市新建共融式遊戲場，配置磨石溜滑梯、體能攀爬組。（宜蘭市公所提供）

    2025/01/23 17:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市公所斥資1440萬元、耗時約1年時間，在市立圖書館旁新建一座名為「陽明公園」的共融式遊戲場，占地近500坪空間，引進6大組適合高齡、幼童使用的遊具，今天公園正式啟用，未來將成為市民休憩、孩童放電的好去處。

    宜蘭市原有中山、神農2座公園，市公所各投入700多萬進行遊具及空間改善，中山公園已於去年啟用，神農公園則預計年後對外開放，趕在春節前夕亮相的陽明公園，則是公所新建的宜蘭市第三座公園，搭配一旁圖書館，提供適合全齡層進行體健遊戲。

    宜蘭市公所表示，占地近5百坪的公園，內設親子遊樂區、健身器材區、綠蔭步道及休憩區，並配置磨石溜滑梯、體能攀爬組、上肢牽引器及扭腰器等多元化休閒設施，秉持「全齡共融」與「永續綠環境」理念，採用環保綠建材，並設置無障礙設施，為高齡族群及行動不便人士打造友善空間，若有如廁或洗手等需求，則可至一旁圖書館使用。

    宜蘭市長陳美玲說，陽明公園的落成是市民長期以來的共同期盼，也是兌現「建設升級」及「親子友善」政見的重要里程碑，感謝這座全齡共融公園順利完工啟用，提供年長者運動休憩及孩童安全玩樂的環境。

    宜蘭市公所斥資1440萬元、耗時約1年，在市圖旁新建「陽明公園」共融式遊戲場，占地近500坪。 （宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所斥資1440萬元、耗時約1年，在市圖旁新建「陽明公園」共融式遊戲場，占地近500坪。 （宜蘭市公所提供）

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