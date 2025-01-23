春節9天連假週六起跑 竹北易壅塞區替代方案一次看

春節連續假期本週六（25日）開跑，新竹縣警察局竹北分局規劃交通疏導勤務及加強替代道路疏導。（警方提供）

2025/01/23 17:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節連續假期本週六（25日）起至2月2日止共9天，預計返鄉、旅遊民眾大增，明天年前最後上班日便會開始湧現車潮；為使交通順暢，新竹縣警察局竹北分局運用警、民力執行疏導，並規劃交通疏導勤務及加強替代道路疏導。

竹北警分局表示，鑑於春節期間各風景區的運輸聯外道路，交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，請改走替代道路，國道1號竹北交流道交通壅塞時替代道路如下：

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（一）往東方向車輛：沿光明六路→光明六路東一段→右轉自強南路→經國橋→台68線→往竹東方向→下芎林交流道接國道3號竹林交流道（或直行接台3線）。

（二）往西方向車輛：光明六路→右轉台1線（中華路）；另也可左轉台1線→頭前溪橋→台68線（南寮方向）→台61線。

竹北警分局指出，台61線西部濱海快速道路（鳳岡、豐田段）也是南北重要交通樞紐，且西濱公路新竹縣路段為台15線與台61線共線，於西濱與竹4線路口係高架道路與平面道路匯流（協榮加油站前）處，屆時匯流車潮恐造成壅塞，建議用路人遇有道路壅塞情形時，改走替代道路如下：

1.南下車道壅塞時：

方案一：台61南下壅塞時，引導車流右轉台15線（平面機慢車道）替代。

方案二：台61、15南下壅塞時：引導車流於協榮加油站前左轉竹4線經鳳岡路、長青路往台1線替代。

2.北上車道壅塞時：

方案一：台61北上壅塞時，於竹4線路口（協榮加油站前） 引導車流經右側平面車道（台15線）北上替代（鳳鼻尾隧道外側車道）北上。

方案二：台61、15北上壅塞時：引導車流於協榮加油站前右轉竹4線經鳳岡路往台1線替代。

另外竹北警分局配合公路局疏運政策，台68線南寮端南下出口匝道於連假期間封閉，用以提升西濱公路行車效率，屆時欲往南行的車輛應遵照管制，台68線南寮端出口匝道往北至本轄西濱路與西濱路一段 126巷口的左轉專用道再進行迴轉南下。

竹北警分局呼籲，連續假期期間可多選擇搭乘大眾運輸工具或提早外出，避開交通尖峰時段，另應小心駕駛並遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或疲勞駕駛，確保行車平安，開心過好年。

春節連續假期本週六（25日）開跑，新竹縣警察局竹北分局規劃交通疏導勤務及加強替代道路疏導。（警方提供）

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