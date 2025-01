FIRST機器人大賽台灣選拔賽高雄登場 172隊伍爭奪代表權

FIRST機器人大賽台灣選拔賽高雄登場,172支隊伍爭奪代表權,參與4月份美國休士頓冠軍賽。(科工館提供)

2025/01/23 17:25

〔記者黃佳琳/高雄報導〕年度機器人盛大賽事「2024-2025 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」22日起一連4天在高雄國立科學工藝博物館開跑,今年共有全台172支隊伍約1000選手、教練參與,爭奪我國代表權,參與4月份美國休士頓冠軍賽。

FIRST機器人競賽是由美國非營利性組織FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology)主辦,每年皆會針對世界性議題設計機器人比賽主題,在全球舉辦針對不同年齡層分為六個系列的機器人賽事,並透過世界各地選拔出國家代表隊參與4月份美國休士頓冠軍賽。

本次機器人競賽主題以「海洋」為主軸,競賽主題為「INTO THE DEEP:深入潛境」及「SUBMERGED潛進深海」,參賽隊伍需要了解全世界的水下發展與研究情況,並透過對海洋深潛的了解,以自身的創意發想與科學及機器人做結合,參賽選手須透過簡報完整且清楚的表達自身團隊的理念與設計構想。

今年共有172支隊伍約1000選手、教練參與,比賽以趣味的方式鼓勵學生思考並透過團隊的溝通及合作來進行得分任務,其中包含「鯊魚」、「珊瑚礁」、「潛水員」、「人工棲息地」等水下挑戰。

科工館長李秀鳳表示,FIRST機器人大賽自美國1999年開辦並拓展全世界後,團隊式的賽制更讓參賽學子需要以專案方式各自分工,除程式、機械能力外,也需透過簡報技巧強化每個人的口語表達能力,跨領域的學習,更與教育部課綱「核心素養」結合,預祝此次選拔出的FIRST台灣代表隊,能在4月美國冠軍賽中奪得佳績,讓世界看見台灣。

