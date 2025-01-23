日月潭伊達邵停車場春節開放無望 實施周邊替代車位分流

日月潭伊達邵立體停車場趕不及春節開放，屆時景區若車位客滿，將提前在日月潭纜車站進行分流。（記者劉濱銓攝）

2025/01/23 17:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵地區，斥資1.8億元興建的立體停車場，受去年颱風影響進度，停車場使用執照仍在申請，導致春節確定無法開放，日月潭風景區管理處表示，連假將加強疏導分流，若景區車位客滿，就會提前引導至周邊替代停車場，避免找不到車位影響遊興。

日管處指出，伊達邵是潭區重要景點，但因公有停車空間不足，便在2023年8月斥資1.8億元，在伊達邵省道旁的既有公有停車場進行立體化重建，預計可提供162個車格，包括148個小車、14個大客車車格。

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原預估去年底完工，力拚春節正式啟用，但因去年風災影響工程進度，雖目前建物已完工，但還需進行驗收，加上使用執照也還在申請，因此趕不及在春節開放。

日管處也強調，雖然立體停車場未能啟用，但伊達邵遊客中心旁仍有30多個收費車格，當地力麗溫德姆酒店也有對外開放收費車格約50個，以及附近商家提供停車格等，估計可容納約百輛車，惟礙於腹地有限，屆時春節若景區車位客滿，就會提前在日月潭纜車站進行分流，引導遊客將車停在纜車站或對面的水社大山停車場，再步行前往景區，以免造成交通壅塞。

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