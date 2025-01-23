波力來了！桃園馬祖新村 邀親子探索眷村文化

「波力Poli遊馬村」特展將成為過年期間最佳親子出遊的選擇。（文化局提供）

2025/01/23 17:48

〔記者李容萍／桃園報導〕你準備好與波力一起冒險了嗎？桃園市政府文化局即日起至3月23日，特別在馬祖新村眷村文創園區舉辦「波力Poli遊馬村」特展，與深受小朋友喜愛的人氣動畫《波力救援小英雄》合作，邀請波力小英雄來到馬村，帶領更多家庭親子一起探索眷村文化的獨特風貌。

文化局介紹，這次特展不僅讓孩子們見到波力救援小隊，還能透過波力勇敢正直的形象，與馬祖新村眷村中濃厚的軍人精神結合，讓大人、小朋友在遊戲和學習中感受眷村文化魅力。這場展覽是「馬村設計實驗室計畫」的一部分，旨在透過設計與創意商品的開發，賦予老空間和舊事物全新生命。

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文化局自2021年起透過「馬村設計實驗室計畫」，結合當地的文化資產，成功推出多款兼具美學與實用性的文創商品。這次更首次與國際知名動畫《波力救援小英雄》合作，除了展示波力與眷村的結合，也期待藉此提升眷村文化的國際曝光度。

此特分為三大主題區，「眷村話家常」讓大家重溫眷村的公共生活氛圍；「懷舊時光機」，展示老物件重現當年生活的點滴記憶；「紀念的禮物」推出與波力小英雄合作的限定文創商品，包括「波力象棋」、「波力撲克牌」，還有琺瑯杯、筆記本、限量貼紙等，要讓波力迷們愛不釋手；此外，還推出「波力馬村限定雞蛋糕」，讓民眾在參觀展覽同時，不僅能以視覺領略文化之美，還能以味覺享受童年記憶中的甜蜜滋味。

文化局長邱正生表示，展覽期間適逢農曆春節，這場特展將成為過年期間最佳親子出遊的選擇。馬祖新村眷村文創園區春節期間1月27日照常開園，1月28日至30日休園，31日大年初三開始開放參觀，歡迎市民帶著家人一起與波力小隊展開一場年味十足的眷村文化探險，成為一位小英雄，感受桃園文創的新魅力。

「波力Poli遊馬村」特展將成為過年期間最佳親子出遊的選擇。（文化局提供）

「波力Poli遊馬村」特展將成為過年期間最佳親子出遊的選擇。（文化局提供）

「波力Poli遊馬村」特展將成為過年期間最佳親子出遊的選擇。（文化局提供）

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