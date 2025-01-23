他哀怨圍爐超討厭幫長輩「盛飯」 一票人搖頭：吃完才更可怕

網友發文抱怨，每到過年，身為晚輩的他總會被勒令去幫長輩盛飯，而且無論盛多盛少都會被嫌棄。示意圖。（資料照）

2025/01/23 22:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將至，不少人已做好返鄉計畫，有人開始煩惱與許久不見的家人、親戚團聚時，會碰到的各種難以忍受情況。網友發文抱怨，每次過年，身為晚輩的他總會被勒令去幫長輩盛飯，無論給多給少都會被嫌棄。PO文掀起網友熱議論，還有一票人指出，其實有「1事」更可怕！

網友20日在Dcard以「最討厭幫忙盛飯了」為標題發文，直言過年快到了，他就會想到吃年夜飯要幫長輩盛飯，非常煩惱，因為每次添飯時，長輩們總會嫌棄飯量多寡，又直接不能叫他們自己盛，以免被說沒禮貌。

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貼文曝光後，意外掀起許多網友共鳴，紛紛抱怨，「他們過個年手腳就斷了是嗎？」、「我曾經被嫌到直接把飯匙丟回電鍋，然後走掉，又沒有很難，意見一堆就自己做」、「我都每一碗裝一樣多，排下去發號施令，叫大家多的少的自己互相挖一下，過年難得見面都給我好好聯繫感情，已經幫忙盛飯了少囉嗦」。

也有網友指出，比起盛飯這件事，過年更令自己害怕的工作是「洗碗」，「你跟洗碗的交換工作就好」、「洗碗更討厭，永遠洗不完，過年永遠有下一個碗要洗」、「我光洗大家的碗筷就覺得躁，後來乾脆過年都用免洗碗」、「我們家的默契是自己洗自己的碗，長輩也是，不然40幾個碗誰洗都會不爽」。

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